Relations Union africaine-Burkina Faso : des échanges constructifs entre le Chef de la diplomatie burkinabè et le Président de la Commission de l’UA

En visite dans la capitale burkinabè, le Président de la Commission de l’Union africaine S.E.M Mahamoud Ali YOUSSOUF, a été reçu le 15 juillet 2026 en audience par le Camarade ministre des Affaires étrangères S.E Karamoko Jean Marie TRAORE.

Pendant plus de deux heures d’entretien, les deux hommes ont longuement échangé sur l’état de la coopération entre l’organisation continentale et le Burkina Faso en particulier, et plus généralement sur les relations entre l’UA et la Confédération des Etats du Sahel.

Plusieurs sujets ont meublé les échanges, parmi lesquels la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso, les relations entre notre pays et ses voisins immédiats, le processus du dialogue CEDEAO-AES, ainsi que les réformes et mécanismes nécessaires au niveau de l’UA, pour rétablir la confiance entre cette organisation et le Burkina Faso.

Pour le Président de la Commission de l’Union africaine, sa visite vise à relancer la collaboration pour plus d’intégration et de solidarité avec le Burkina Faso, dont il salue les actions en matière de sécurisation du territoire grâce à une consolidation de l’appareil militaire, tout en déplorant la manipulation médiatique qui cible notre pays.

Il a indiqué que son institution a une stratégie pour le Sahel, axée sur trois piliers que sont la gouvernance, la sécurité et le développement, et qu’à ce titre elle souhaite renforcer le partenariat avec le Burkina Faso, à travers l’opérationnalisation des agences spécialisées de l’Union africaine dans notre pays et surtout à travers des programmes qui impactent véritablement la vie des populations.

Le Camarade ministre des Affaires étrangères, s’est réjoui de cette visite qui pour lui, constitue un pas important et un signal fort que l’Union africaine commence à comprendre la dynamique enclenchée au Burkina Faso et dans les autres pays de la Confédération AES.

Après un exposé complet sur le contexte sécuritaire et les circonstances de la création de l’Alliance des Etats du Sahel, le Chef de la diplomatie burkinabè a encouragé l’Union africaine à initier des réformes objectives et courageuses, pour éviter d’alimenter les frustrations des Etats qui, par manque de solidarité, ont pris la responsabilité de sécuriser leurs populations et conquérir leur souveraineté réelle.

Pour lui, l’organisation continentale doit également œuvrer pour son autonomie financière et accorder une place de choix à la communication, pour présenter les progrès et les potentialités des Etats membres, sans oublier l’impérieuse nécessité de promouvoir une approche de proximité et d’inclusion dans le fonctionnement de l’UA.

S.E Karamoko Jean Marie TRAORE a saisi l’occasion, pour traduire sa reconnaissance au Représentant spécial et Chef de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) Dr Mamadou TANGARA présent à l’audience, qui conduit son mandant avec une bonne connaissance du contexte sahélien.