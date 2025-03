Fonds du Qatar pour le développement : le ministre Karamoko Jean Marie Traoré échange avec le directeur général

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, s’est entretenu, le dimanche 23 mars 2025, à Doha la capitale du Qatar avec deux responsables de structures intervenant dans des secteurs d’intérêt pour le Burkina Faso.

Le chef de la diplomatie burkinabè a échangé dans un premier temps avec monsieur Fahad AL-Sulaiti, directeur général du fonds du Qatar pour le développement. Après lui

avoir traduit la gratitude du gouvernement burkinabè pour les différents soutiens notamment dans le domaine de la santé, il lui a indiqué que la crise sécuritaire a eu un impact sur ce secteur, ainsi que sur ceux de l’éducation et de l’agriculture.

Pour y faire face, le gouvernement a fait de ces trois secteurs une priorité en plus des actions de sécurisation du territoire, avec au résultat plus de deux mille écoles réouvertes, des centres de santé qui ont repris leur fonctionnement normal, et des agriculteurs retournés chez eux et qui reprennent leurs activités agricoles. « Dans cet engagement à reconstruire ces trois secteurs l’Etat a besoin de partenaires, pas pour des soutiens classiques mais pour un partenariat gagnant-gagnant et nous pensons que votre structure peut bien nouer ce type de partenariat avec le Burkina Faso et nous sommes là pour qu’on examine de nouveaux mécanismes de coopération », explique SEM Karamoko Jean Marie Traoré au directeur général du Fonds du Qatar pour le développement. Il ajoute que le Burkina Faso sous le leadership du chef de l’Etat, est résolument engagé à construire une économie forte, à travers des initiatives qui sont en cours dans trois autres secteurs que sont l’eau, l’énergie et les routes. « C’est une nouvelle dynamique qui est déjà en marche, qui est déjà solide et que des partenaires peuvent aider à booster davantage », dira le ministre des Affaires étrangères dont les propos ont convaincu le directeur général du fonds du Qatar pour le développement.

Celui-ci a reconnu la pertinence des actions déjà menées par le gouvernement dans les domaines cités, et dit être disposé à développer un nouveau type de partenariat entre sa structure et le Burkina Faso. Il encourage le gouvernement burkinabè et ceux des deux autres pays de l’AES, à davantage impliquer la jeunesse dans les actions en lien avec l’exploitation des ressources naturelles, tout en émettant le souhait que des accords dans les domaines d’intérêt commun, soient signés entre le Burkina Faso et le fonds du Qatar pour le développement, en marge de la prochaine Assemblée générale de l’ONU. Après le directeur général du Fonds du Qatar pour le développement, le ministre chargé des Affaires étrangères a eu des échanges avec un autre partenaire du Burkina Faso, intervenant spécialement dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle. Il s’agit de monsieur Mohammed Saad Al-Kubaisi, président exécutif de la Fondation « Education Above all ». Cette fondation qui a pour credo le développement humain, social et économique par une éducation de qualité, a déjà financé un projet régional de scolarisation des enfants du Burkina Faso mais également du Mali et du Niger. Traduisant sa gratitude à la fondation pour les actions déjà menées au profit du secteur éducatif burkinabè, le ministre chargé des Affaires étrangères a expliqué les défis qui se présentent aujourd’hui au Burkina Faso en matière d’éducation. Pour lui, il s’agit de relever le défi de l’éducation en situation d’urgence, et d’assurer le fonctionnement du système éducatif dans les zones reconquises, d’où la nécessité d’avoir l’appui des partenaires tels que la Fondation « Education Above all ».

Le premier responsable de la fondation dit avoir pris bonne note et promet un engagement à donner un nouvel élan à ce partenariat entre « Education Above all » et le Burkina Faso, tout en précisant que sa Fondation agira selon les besoins exprimés par les autorités burkinabè. Lors de ces deux audiences, il a été relevé la nécessité de mettre en place des équipes techniques qui vont mieux peaufiner les projets de partenariat avant le début de leur mise en œuvre.

