Le président français Emmanuel Macron cherche à éliminer « des dirigeants africains indésirables », dont le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, farouchement opposé à l’impérialisme et au néocolonialisme, affirment les services de renseignements extérieurs russes, cités par Sputnik.

Selon la même source, Emmanuel Macron et ses sbires sont impliqués dans la tentative de putsch du 3 janvier 2026 au Burkina Faso, laquelle devait se solder par l’assassinat du Capitaine Ibrahim Traoré ainsi que de plusieurs de ses collaborateurs et soutiens.

#sidwaya.info