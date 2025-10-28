Grossesses en milieu scolaire: Endeavour Mining et l’AS.Co.SI lancent une offensive contre le fléau à Houndé

Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issaka Segda, a lancé la campagne « Je choisis mon avenir », samedi 25 octobre 2025, à Houndé. Cette initiative vise à enrayer la problématique des grossesses en cours de scolarité dans la commune de Houndé.

La Fondation Endeavour Mining et l’Association pour la promotion de la santé communautaire et le développement intégré (AS.Co.SI) s’attaquent à l’une des causes du décrochage scolaire des jeunes filles dans la commune de Houndé. Il s’agit des grossesses en milieu scolaire. Les deux structures, à travers une campagne de sensibilisation dénommée « Je choisis mon avenir », ont décidé de conscientiser les jeunes filles sur ce fléau. La cérémonie de lancement de cette campagne d’un coût de 14,5 millions F CFA a eu lieu, samedi 25 octobre 2025, à Houndé.

Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issaka Segda, après avoir salué l’initiative, a rappelé l’ampleur du problème. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. M. Segda, a notamment souligné un taux de 2,24 % de filles enceintes ou mères recensées dans la province du Tuy en 2025, un nombre jugé « élevé ». « Ces grossesses précoces interrompent trop souvent les études de nos filles, compromettent leur avenir professionnel, les exposent à des risques sanitaires et perpétuent le cycle de la pauvreté », a regretté le haut-commissaire.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Tuy, Seydou Traoré, a abondé dans le même sens en partageant l’histoire

« poignante » de deux jumelles, toujours parmi les premiers de leur classe, dont le parcours scolaire a été brisé par des grossesses en cours d’année scolaire. Pour lui, chaque abandon scolaire lié à une grossesse est un échec pour le système éducatif.

Le président de l’AS.Co.SI, Yacouba Michael Ido, a contextualisé le phénomène en mentionnant les 8 452 cas de grossesse enregistrés dans les écoles du Burkina Faso pour la seule année 2023. Prenant la parole au nom de la Fondation Endeavour, le représentant du DG de HGO, Nassé Ouédraogo, a justifié l’investissement du groupe minier en ce sens que l’éducation est le socle de tout développement. Il a insisté sur le fait que la stratégie d’investissement social de la Fondation met l’accent sur l’éducation et la promotion du leadership féminin.

Tolérance zéro

L’AS.Co.SI, riche de ses 25 ans d’expérience dans la lutte contre le VIH/SIDA et 14 ans dans la santé communautaire, a été choisie pour la rigueur de son approche. La campagne qui va couvrir 17 établissements scolaires en trois mois, n’est pas une simple sensibilisation, selon Yacouba Michael Ido, mais une stratégie globale et intégrée articulée autour de quatre piliers essentiels. Il s’agit de l’éducation complète à la santé sexuelle et reproductive, du renforcement du dialogue parents-enfants, de l’implication de toute la communauté et de l’autonomisation et le mentorat des jeunes filles.

De plus, l’approche se veut « holistique », a-t-poursuivi, en s’attaquant non seulement au manque d’information, mais aussi à la question sensible des abus, du trafic d’influence et à l’assistance concrète aux filles-mères. L’AS.Co.SI s’engage ainsi à donner aux jeunes scolaires, l’éducation sexuelle complète, la connaissance de leurs droits et les outils du leadership féminin. Pour réussir un tel pari, les initiateurs ont lancé un appel aux autorités et acteurs de l’éducation à se joindre à eux.

Répondant à cet appel, le directeur provincial Seydou Traoré a déclaré le « soutien total et indéfectible » du système éducatif et a exhorté les chefs d’établissement et enseignants à faciliter l’intégration des activités d’AS.Co.SI. A HGO, M. Traoré a exigé de la société minière une « tolérance zéro » et une « application stricte des mesures disciplinaires », envers tout employé impliqué dans le trafic d’influence ou les grossesses précoces. Aux parents et leaders, il a laissé entendre que c’est à la maison que la lutte commence.

Le président de l’AS.Co.SI a invité, quant à lui, à briser le mur du silence et d’avoir des échanges « francs et ouverts », avec les enfants sur la sexualité. La Fondation Endeavour s’est engagée à « suivre de près les résultats » et attend de l’AS.Co.SI une gestion « rigoureuse » et un rapport d’impact « mesurable ». L’objectif étant de voir à la fin de ce projet une « baisse significative » du nombre d’interruptions de scolarité.

Kamélé FAYAMA