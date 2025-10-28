Initiative Faso Mêbo: les Eglises évangéliques baptistes du Burkina marquent leur engagement

L’association des Eglises évangéliques baptistes du Burkina (EEBB) a marqué son engagement citoyen par une remise d’équipements de construction et d’ouvrages spirituels, samedi 24 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso.

L’association des Eglises évangéliques baptistes du Burkina (EEBB) a répondu à l’appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en faisant un don à Faso Mêbo, samedi 24 octobre 2025. Fruit d’une collaboration entre l’église baptiste de la région de Bobo et son centre de santé, ce don est composé de deux tonnes de ciment, d’un voyage de sable, de deux brouettes, et de quatre pelles.

Ce geste est perçu comme une preuve concrète de l’engagement de la communauté chrétienne au service de la nation, selon le président de l’association des Eglises évangéliques baptistes du Burkina Faso (EEBB) de Bobo-Dioulasso, pasteur Badiou Nébié. L’EEBB qui regroupe des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants, a tenu ainsi à apporter sa pierre à l’embellissement et à la construction de la capitale économique du pays des Hommes intègres en tant que « patriote » au développement de la ville de Bobo-Dioulasso. Cet engagement de l’EEBB ne s’est pas limité aux matériaux de construction, seulement. L’association a également inclus dans son don dix Bibles.

Le don de Bibles, a expliqué le pasteur Nébié, entend prouver qu’une nation, en plus des actions concrètes, doit être fondée sur la parole de Dieu. Pour le pasteur, Faso Mêbo est une très « bonne initiative qui est venue en son temps ». Elle est même vue, à l’entendre, comme une inspiration de Dieu. Cette conviction, à ses dires, est ancrée dans le rôle que se donne l’église au sein de la cité. « En tant que chrétiens, le développement de la ville nous concerne tous », a affirmé le pasteur Nébié. Il a insisté sur le fait que l’église et ses fidèles sont avant tout des citoyens de la cité.

C’est pourquoi les églises de la région de Bobo ont jugé nécessaire de faire ce don, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de vie et au développement de Sya. Le développement des infrastructures est, pour l’EEBB, intrinsèquement lié à l’amélioration de la vie économique et sociale. « Pour que l’économie puisse aller de l’avant, il faut qu’il y ait de bonnes routes et que la cité aussi se développe », s’est convaincu le président de l’EEBB. Et si les routes et l’économie se développent, selon le pasteur, le cadre de vie le sera également. Le pasteur Badiou Nébié a lancé à cet effet, un appel à soutenir Faso Mêbo. Il a encouragé dans ce sens les églises des autres régions à suivre le pas et à faire quelque chose pour soutenir cette initiative.

Le pasteur Nébié a tenu à décomplexer les citoyens par rapport à la taille de leur contribution. Tout geste compte, a-t-il affirmé. C’est pourquoi il a invité chacun à faire preuve de patriotisme, selon ses moyens, sans pour autant « minimiser les actes par faute de moyen ». En substance, l’EEBB, par ce don symbolique et concret, appelle tout un chacun à se donner la main d’association pour le développement de la nation. L’acte immortalisé par la signature de la décharge, réaffirme que la foi et le civisme sont des piliers indissociables pour la construction d’un Burkina Faso prospère et développé.

Safiatou BOLY

(Stagiaire)