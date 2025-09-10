Il s’échappe du champ pénitencier pour voler des chèvres

M.K, un pensionnaire du champ pénitencier de Kamandena dans la commune de Dédougou, a comparu en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de cette localité, le mardi 26 août 2025. Il est poursuivi pour des faits de vol aggravé de chèvres.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 juillet dernier. M.K est un habitué de la barre pour avoir été déjà condamné à 24 mois de prison ferme pour des faits similaires, le 8 octobre 2024, par le TGI de Dédougou. En dépit de ce statut, il avait été autorisé par la Commission d’application des peines (CAP) dudit TGI à intégrer le champ pénitencier de Kamandena, le 28 juin 2025, pour participer à des travaux agricoles. Malheureusement, il va profiter de cet élargissement pour se soustraire nuitamment du domaine pénitencier.

En compagnie d’un ancien détenu, les deux optent de se rendre à Dédougou. En cours de route, ils observent une halte pour se rafraichir la gorge dans un maquis. Après cette pause, ils se rendent à Nouakuy où ils ont tenté de voler deux chèvres aux environs de 2 heures du matin. Mais, leur initiative a été interrompue par un agent de sécurité en patrouille. M.K a expliqué que lorsqu’ils ont été aperçus, son compagnon a réussi à prendre la fuite. Quant à lui, il a choisi d’attacher la corde d’une des chèvres à son pied avant de se coucher pour échapper à la vigilance des forces de l’ordre.

Ce fut peine perdue car il a été interpelé et conduit à la gendarmerie. Le prévenu avait nié les faits lors de sa première comparution. Il arguait que c’était l’ancien détenu qui avait volé les animaux. Mais, devant les juges le 26 août 2025, M.K a finalement reconnu les faits. Il a confié au tribunal que lui et son acolyte, en cavale, ont réussi à capturer deux chèvres. « Nous les aurions vendues si nous n’avions pas été appréhendés », a-t-il avoué.

Le parquet a estimé que le prévenu n’a pas su profiter de l’opportunité qui lui a été offerte. Jugeant d’ailleurs les faits qui lui sont reprochés « assez graves », et au regard de son statut de récidiviste, le ministère public a requis contre M.K une peine de

60 mois d’emprisonnement, dont 48 ferme, et une amende d’un million F CFA ferme. En rendant son verdict le 9 septembre 2025, le tribunal a condamné M.K à une peine de 60 mois de prison et une amende d’un million FCFA, le tout ferme.

Il a aussi fixé la contrainte judiciaire au maximum.

