Industrialisation du Burkina: le président du Faso visite l’usine de la Société nouvelle ANATRANS SA

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a visité, ce vendredi 23 mai 2025, la Société nouvelle ANATRANS SA (SN ANATRANS SA). C’est une unité industrielle de transformation de l’anacarde située dans la zone industrielle II de Bobo-Dioulasso sur la route de Bama.

«Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir à la SN ANATRANS SA, l’usine qui, grâce à vous et à votre vision pour notre pays, est devenue nôtre », déclare la directrice générale de la SN ANATRANS SA, Adeline Nibenwon Somda. En effet, créée en 2008, ANATRANS a traversé des difficultés qui ont abouti à l’arrêt de ses activités et à la mise au chômage technique de ses employés en juillet 2024.

Aujourd’hui, grâce à la vision du développement industriel impulsée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, cette « usine appartient à des Burkinabè. Une usine nationale qui s’intègre dans votre vision de voir le Burkina Faso se développer par les efforts et les sacrifices de ses dignes filles et fils », indique la directrice générale Adeline Nibenwon Somda. Elle explique que l’Etat, à travers le Fonds burkinabè pour le développement économique et social (FBDES), a contribué à la « renaissance » de la SN ANATRANS en investissant à hauteur de 20% dans le capital de l’unité industrielle.

Avec le retour de SN ANATRANS SA dans l’écosystème des industries de Bobo-Dioulasso, ce sont plus de 1 300 emplois, dont 90% détenus par des femmes qui ont été recréés et plus de 5 000 producteurs qui ont de nouveau accès à un marché privilégié pour leurs noix bio et bio équitables.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé les travailleurs et réaffirmé son engagement pour la promotion d’une industrie de transformation et de valorisation de nos ressources naturelles dans la perspective d’une souveraineté économique de notre pays. Face aux employés, le chef de l’Etat a exprimé sa satisfaction de voir cette unité industrielle à capitaux 100% burkinabè reprendre ses activités.

Selon le président du Faso, les employés de la SN ANATRANS SA sont désormais mieux placés pour expliquer à la jeunesse le sens du combat pour la souveraineté au regard des difficultés rencontrées par leur unité industrielle à la suite du départ de l’ancien partenaire. Une rupture inéluctablement liée à la vision souverainiste de notre pays depuis septembre 2022, date d’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Revigorés par cette visite du chef de l’Etat, les employés de la SN ANATRANS SA ont pris l’engagement de jouer leur partition dans la lutte pour un Burkina meilleur.

Direction de la communication de la Présidence du Faso