Infrastructures rizicoles dans le Nakambé: un bas-fond rizicole de 32 ha en aménagement à Kombinatenga

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a visité le bas-fond rizicole de 32 ha en aménagement dans le village de Kombinatenga, dans la région du Nakambé, mercredi 4 mars 2026.

Le village de Kombinatenga est situé dans la commune de Garango (province du Boulgou), dans la région du Nakambé. Dans la matinée du mercredi 4 mars 2026, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a sillonné un bas-fond de 32 ha en aménagement dans ledit village. Des femmes en majorité et des hommes travaillent d’arrache-pied pour réaliser cette infrastructure rizicole par la pose de moellons et de diguettes antiérosives.

Le ministre d’Etat, Sombié, visiblement satisfait par les efforts réalisés, a adressé des messages de félicitations et d’encouragement aux acteurs. Devant près de 200 femmes de Kombinatenga qui œuvrent sur le site, le chef du département d’Etat chargé de l’Agriculture a rappelé que l’objectif du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est de mettre à profit la célébration du 8-Mars (journée internationale de la femme) pour participer à la construction du Burkina Faso. « Les mentalités doivent changer. Il faut que les populations s’approprient elles-mêmes leur développement. Le gouvernement et le président du Faso se battent. Mais, il faut aussi la participation des populations », a déclaré le commandant Ismaël Sombié.

Une visite salutaire

Selon le président du conseil villageois de développement du village de Kombinatenga, Harouna Bidiga, la visite du ministre d’Etat, Sombié, est salutaire en ce sens qu’elle galvanise davantage les populations dans les différentes tâches pour l’aménagement du bas-fond. « Je remercie le ministre et sa délégation ainsi que l’ensemble du gouvernement et le chef de l’Etat. Par l’appui des techniciens d’agriculture, nous apprenons comment construire les diguettes et les entretenir.

Au lieu de faire venir des gens pour faire les diguettes et ensuite, les rappeler pour les défaillances, nous avons été engagés pour le faire nous-mêmes. C’est vraiment une initiative noble », a-t-il laissé entendre. Le président du conseil villageois de développement du village de Kombinatenga a aussi souligné que les habitants sont très motivés sur le site depuis un mois et entendent disposer bientôt d’un bas-fond de riziculture. L’habitante du village de Kombinatenga, Alimatou Bazié, a exprimé sa satisfaction pour l’honneur que le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture a porté sur le village. « Nous allons mettre les bouchées doubles pour finir vite les travaux d’aménagement et entamer la production de riz au moment venu pour le bonheur de Kombinatenga et du Burkina Faso », a-t-elle assuré.

Boukary BONKOUNGOU