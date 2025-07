Initiative présidentielle Faso Mêbo: le PDG de « Aboul Aziz wend Ya wendé » fait don de ciment 

Le Président-directeur général de la société « Aboul Aziz wend Ya wendé », Abdoul Aziz Kaboré a offert une tonne de ciment à « Faso Mêbo », le vendredi 25 juillet 2025 à Ouagadougou.

Dans le but d’apporter des réponses appropriées aux préoccupations et aux défis des citoyens burkinabè, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis en place « l’initiative présidentielle Faso Mêbo » le 16 Octobre 2024. C’est donc pour répondre également à cet appel que le Président-directeur général (PDG) de la société « Aboul Aziz wend Ya wendé » Aboul Aziz Kaboré a offert une tonne de ciment à « Faso Mêbo ». La remise du don a eu lieu, le vendredi 25 juillet 2025, à Ouagadougou, en présence de ses amis et frères proches.

Vendeur de véhicule et de pièces détachées à Pouytenga, M. Kaboré a indiqué être venu

apporter sa pierre à la construction du pays des Hommes intègres. « J’ai décidé d’apporter ma contribution en faisant don de 20 sacs de ciment, car personne ne viendra bâtir le Burkina Faso à la place de ses fils et filles », a-t-il précisé. Le responsable de la société « Aboul Aziz wend Ya wendé » a invité tous les Burkinabè à lui emboîter les pas pour un Faso meilleur.

L’initiative « Faso Mêbo » est structurée autour de deux composantes. La première concerne la construction d’infrastructures routières par des brigades de la route à des coûts moins élevés. La seconde fait référence à l’aménagement et à l’embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l’assainissement et la création d’espaces publics verts ». Depuis maintenant des mois, le peuple burkinabè s’active afin de répondre favorable à l’initiative du président du Faso.

Sophie. P. Zongo

(Stagiaire)