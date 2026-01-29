J’écris en pleurant des torrents de larmes, le cœur blessé et lourd de peine

Pour le soldat qui se bat à mort pendant que je me caresse la bedaine pleine

J’écris en pleurant, la tête en broussaille sur l’autel des ouailles de la pagaille

Pour toutes ces veuves et orphelins démunis qui soupirent pendant que je fais ripaille

J’écris en sanglotant pour ces villages sans héritage, affamés, exilés sur place

Leurs enfants feront le rang pour la bouillie pendant que les miens iront en classe

J’écris en versant des larmes, devant mon fils qui n’a jamais vu ou entendu un loup

Pour ces victimes de l’animosité humaine, de ma plume qui saigne, j’enfonce le clou

J’écris comme je crie ma rage face aux otages et au carnage perpétré par nos frères

Ces félonnes sangsues sucent nos tétons en jouant la taupe sous nos mamelles à traire

L’intégrité fait tourner le moteur de l’horreur avec les ingrédients du malheur des autres

Les responsables sont connus, les coupables courent entre les mailles du sérail des apôtres

On peut faire la guerre à la terre entière sans savoir faire un lopin de paix en soi-même

On peut détester les autres en prônant la tolérance qui tue les différences à problème

On peut aiguiser sa propre main et dire « je t’aime » avec la lame qui tranche

On peut aimer sa fratrie et jeter la pierre à sa patrie sans avoir le cœur contrit qui flanche

Mon pays était devenu un champ de fruits crus maraudés par d’impénitents parvenus nus

Il n’était plus le symbole qui fait école au panthéon des idoles qui s’immolent sans revenu

Mon pays était devenu un eldorado de pauvreté exploité par de solos desperados en promo

Être le plus riche des plus pauvres, le plus heureux de l’enfer, c’est être le pire des maux

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr