Formation professionnelle : le Centre Les leaders de demain ouvre ses portes

Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage « Les leaders de demain », a officiellement ouvert ses portes, le jeudi 29 janvier 2026, à Ouagadougou.

Le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage « Les leaders de demain » est désormais fonctionnel. Il a ouvert ses portes, ce jeudi 29 janvier 2026, au cours d’une cérémonie marquée d’allocutions, d’une visite des locaux du centre et un défilé fait avec des tenues confectionnées par la promotrice. Situé dans le quartier Paglayiri de Ouagadougou, ce centre offre des formations en tissage, teinture, coiffure et couture.

La promotrice du centre de formation professionnelle Les leaders de demain, Fatou Rose Dabiré, couturière de profession, a exprimé sa joie de voir son rêve se réaliser.

« Ce centre est l’aboutissement d’une passion transmise par ma mère et ma belle-mère qui étaient toutes des couturières », a-t-elle laissé entendre. Avec cette réalisation, elle compte transmettre ce savoir à ceux qui sont passionnés de couture et de coiffure. Traduisant ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de ce centre, elle a indiqué que son objectif est de faire de ce centre, un pôle d’excellence. Pour y parvenir, Mme Dabiré compte sur toutes les bonnes volontés surtout pour l’équiper en matériel de pointe et d’avoir un cadre plus spacieux, car la capacité d’accueil du site actuel sera bientôt dépassée.

Pour le représentant des parrains, Sibiri de Issa Ouédraogo, c’est avec fierté qu’il a accepté de parrainer cette cérémonie d’ouverture, car la formation technique et professionnelle est le pilier de développement de tout pays. Au nom des autres parrains, il s’est engagé à accompagner la promotrice dans sa détermination à faire des enfants, des leaders de demain. Il a émis le souhait que le ministère en charge de la formation professionnelle et technique apporte un accompagnement à ce centre dans la réussite de sa mission.

Quant au représentant du ministre chargé de la Formation professionnelle, Alexandre Le Grand Zango, il a salué cette initiative de la promotrice qui entre en droite ligne avec la vision des autorités du Burkina. Il a traduit la fierté des premiers responsables du département en charge de la formation professionnelle qui font du secteur une priorité.

Adama SEDGO