Promotion du don de sang bénévole : 20 545 poches de sang enregistrées en 2025 contre 18 786 en 2024

L’association S.O.S sang a animé une conférence pour dresser le bilan des activités réalisées en 2025, jeudi 29 janvier 2026, à Ouagadougou.

Au cours de l’année 2025, l’association S.O.S sang a organisé plusieurs activités d’envergure. Afin de présenter les résultats des réalisations, elle a animé une conférence de presse, jeudi 29 janvier 2026, à Ouagadougou. Le président national de l’association S.O.S sang, Jean Bosco Zoundi, a affirmé que l’objectif de la conférence de presse est de faire le bilan des activités réalisées en 2025 et d’annoncer les perspectives.

Il a noté 3 volets en termes de bilan. Le premier volet concerne les activités de promotion et de collecte de sang classiques de l’association. A ce niveau, il a noté 20 545 poches de sang, contre 18 786 poches de sang en 2024. Il a expliqué que cela a été possible grâce au concours des partenaires et du ministère de la Santé, à travers le Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Quant au deuxième volet, il est axé sur la campagne d’intensification, de sensibilisation et de promotion du don de sang bénévole.

Suite à l’affichage visuel de l’image du président du Faso dont le lancement a eu lieu, le 8 août 2025, à Ouagadougou, plus de 41 695 poches de sang ont été récoltées en 2025 contre 40 887 poches de sang en 2024. Il a souligné que cette campagne a concerné 5 villes, à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya et Tenkodogo. Elle a duré de juillet à octobre 2025. Le dernier volet concerne les collectes de sang, lors de l’immersion patriotique des bacheliers à Ouagadougou.

Sur 58 157 bacheliers immergés, 6 219 poches de sang ont été collectées et 2 270 jeunes se sont engagés à faire un don futur, signe de leur engagement solidaire envers leurs semblables.

Jean Bosco Zoundi a précisé que les collectes se sont déroulées en deux jours sur 48 sites pour un total de 136 sites sur l’ensemble du territoire.

En termes de perspectives en 2026, le président national de l’association S.O.S sang a mentionné l’intensification des activités de collecte et de promotion du don de sang bénévole.

« Nous allons continuer à plaider auprès des autorités et des partenaires pour un appui conséquent afin de poursuivre la sensibilisation et la promotion du don de sang », a-t-il ajouté. Aux questions des journalistes, il a répondu qu’au-delà des activités de collecte de sang, ‘’S.O.S sang’’ a mené des campagnes de sensibilisation sur la promotion du don de sang bénévole. En plus, le message du président du Faso à la promotion du don de sang a créé un déclic en matière du don de sang bénévole au Burkina Faso.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur )