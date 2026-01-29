Office national d’identification: des vivres pour les veuves et orphelins des FDS tombées sur le champ de bataille

La Mutuelle des travailleurs de l’office national d’identification (MUT-ONI) a remis des vivres pour les veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité tombées au front, jeudi 29 janvier 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de ses activités de la Mutuelle des travailleurs de l’office national d’identification (MUT-ONI) a prévu témoigner sa solidarité et compassion aux veuves et orphelins des Forces et de défense et de sécurité (FDS) tombées sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie. C’est ainsi qu’elle a offert des vivres à l’association des femmes unies et solidaires de la police nationale et l’association des vaillantes femmes de la gendarmerie pour l’épanouissement des orphelins du Burkina, dans la soirée du jeudi 29 janvier 2026, à Ouagadougou.

Ce don est composé d’une tonne de riz, six bidons de 20 litres d’huile et quatre cartons de savon. Le président de la MUT-ONI, Marc Koudbi Zongo, a exprimé une pensée pieuse à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie et souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés. « Que le Seigneur leur apporte une guérison totale. Nous prions pour nos braves combattants qui luttent jour et nuit sur le théâtre des opérations pour la libération totale de notre chère patrie », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l’ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, a indiqué que le don de vivres matérialise la solidarité des mutualistes avec les épouses et orphelins de leurs collègues. « Ce don, certes, modeste au regard de l’ampleur des sacrifices consentis, se veut néanmoins un symbole fort de soutien moral, de fraternité et de solidarité nationale », a-t-il ajouté. En outre, M. Louré a confié que l’ONI, au-delà de sa mission régalienne, demeure pleinement conscient de sa responsabilité sociale.

Le dévouement des associations bénéficiaires salué

C’est dans cet esprit que l’institution encourage et soutient toute initiative visant à renforcer la cohésion sociale, l’entraide et la résilience de la Nation burkinabè. Il a également salué l’engagement remarquable de la mutuelle des travailleurs de l’ONI pour cette initiative citoyenne ainsi que le dévouement constant des associations bénéficiaires, dont l’action quotidienne force le respect. La cérémonie a été présidée par l’inspecteur général de police, représentant le ministre de la Sécurité, Denise Sebgo. Elle s’est réjouie du geste de la MUT-ONI. « Le geste que nous célébrons aujourd’hui à travers la remise de vivres et de produits de première nécessité aux veuves et orphelins de nos forces de défense et de sécurité est un acte de grande portée, humain et patriotique », a-t-elle poursuivi.

Pour la représentante du ministre de la Sécurité, les veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité portent en eux la mémoire vivante du sacrifice consenti pour la liberté, la sécurité et la dignité de notre Nation. Pour ce faire, il est de notre devoir collectif de veiller à leur bien-être, les accompagner et leur témoigner notre reconnaissance. « A travers ce don, la mutuelle des travailleurs de l’ONI envoie un message fort, celui d’un Burkina Faso solidaire, reconnaissant et uni. Je tiens à saluer particulièrement les deux associations dont le travail contribue efficacement à l’épanouissement des familles éprouvées », a-t-elle indiqué.

L’inspecteur général de police, Denise Sebgo, a invité l’ensemble des institutions publiques et privées ainsi que la société civile à s’inspirer de cet exemple et à multiplier les actions de solidarité en faveur des couches les plus vulnérables. Les représentants des bénéficiaires ont loué cette action de donation. C’est ainsi que la présidente de l’association des femmes unies et solidaires de la police nationale, Zaïnata Sanko, s’est dit être honorée pour ce geste. De ce fait, elle a salué l’engagement des bonnes volontés pour accompagner les veuves et orphelins.

Evariste YODA