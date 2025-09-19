Journalisme économique et financier La Commission de l’UEMOA outille des journalistes

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) organise une formation sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l’Union au profit des journalistes des Etats membres, du 15 au 19 octobre 2025, à Cotonou, au Bénin. Cette session vise à permettre aux membres de la plateforme des médias de l’UEMOA de mieux connaître l’institution et maîtriser le microcosme économique, ses logiques et ses principes.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a pris l’option de faire des médias de l’espace communautaire des acteurs clés de l’intégration sous-régionale. Et convaincue que l’atteinte de cet objectif passe par des journalistes bien outillés, maitrisant les enjeux et défis liés à l’intégration économique, elle s’est engagée, depuis 2021, à renforcer les capacités des professionnels de l’information de l’Union.

Après Saly au Sénégal en 2023 et Ouagadougou au Burkina Faso, cette année, l’institution a honoré son engagement, en organisant une session de formation au profit d’une cinquantaine de journalistes des huit pays membres de l’UEMOA, du 15 au 19 octobre 2025, à Cotonou, au Bénin.

L’objectif de cette session est de permettre aux hommes et femmes de médias de

mieux connaître l’Institution, maîtriser le microcosme économique, ses logiques et ses principes. D’une manière spécifique, il s’agit de les outiller à mieux maîtriser la gouvernance économique, à assurer une meilleure compréhension des indicateurs économiques, de renforcer leurs capacités à assurer des couvertures médiatiques pertinentes des politiques économiques, réaliser des reportages compréhensibles et accessibles et à donner une information à temps réel aux populations et acteurs du développement des pays de l’espace UEMOA.

Selon le Représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yawovi Batchassi, cette opportunité de capacitation qu’offre le président de la Commission sera l’occasion de rappeler aux journalistes les missions de l’UEMOA, leur présenter sa vision prospective 2040 et le Plan stratégique 2025-2030 de la Commission « Impact 2030 », et d’aborder les problématiques liées à la gouvernance économique, les indicateurs et les politiques économiques.

Dans le but de poursuivre efficacement la mise en œuvre des objectifs de l’Union, a-t-il indiqué, la vision prospective de l’UEMOA à l’horizon 2040 a été élaborée et vise à faire de l’Union, « un espace économique et monétaire durablement intégré, paisible et prospère, ouvert sur l’Afrique, avec une position stratégique consolidée dans le monde ».

Et dans la dynamique de l’opérationnalisation de cette Vision, la Commission s’est dotée d’un Plan stratégique 2025-2030 dénommé « Impact 2030 », avec pour ambition de faire de la Commission à l’horizon 2030, « une Institution agile, locomotive de l’approfondissement de l’intégration et de la transformation structurelle des économies de l’UEMOA ».

Le 1er Forum international de la presse économique en 2026

Prenant appui sur le développement des chaînes de valeurs régionales intégrées, génératrices de forte valeur ajoutée, « Impact 2030 » vise à offrir des perspectives durables à une population jeune et en quête de signaux forts, à travers l’accélération de la transformation structurelle des économies de l’UEMOA, a fait savoir M. Batchassi.

Outre ses documents stratégiques et les chantiers de l’Union, au cours de ces cinq jours, les journalistes auront droit à des communications sur l’introduction à la science économique et l’analyse du journalisme comme activité économique, les concepts économiques et sources de données, le processus budgétaire de l’Etat et le Budget ouvert, la transparence budgétaire, le financement de l’Etat. La formation va également porter sur le processus de construction des décisions économiques communautaires, les banques multilatérales, la Banque centrale et la politique monétaire dans l’UEMOA, la question du

F CFA, la surveillance multilatérale, l’émergence des politiques publiques, la bonne gouvernance/lutte anti-corruption.

Le coordonnateur de la Plateforme des médias de l’UEMOA, Léonard Dossou, a traduit sa gratitude au Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, qui fait du renforcement des capacités des journalistes de l’Union et de la collaboration avec les médias un axe majeur de son mandat à la tête de l’Institution régionale. Et cela est en phase avec les besoins de formation continue des médias, notamment en matière de macroéconomie, d’analyse budgétaire, d’intelligence artificielle, de fact-checking et de datajournalisme, qui sont des outils modernes et indispensables aux journalistes économiques pour mieux analyser, expliquer et rendre accessibles les grands chantiers de l’Union.

Un diagnostic approfondi du secteur à travers l’étude régionale sur la presse économique, la mise en place de modèles économiques durables pour la presse économique, le renforcement de la coopération entre les institutions communautaires et les médias, constituent aussi des enjeux majeurs, a indiqué M. Dossou. Il a, par ailleurs, sollicité l’accompagnement de la Commission et des partenaires de la Plateforme pour l’organisation, dès l’année prochaine, du 1er Forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (west Africa Eco Forum) autour du thème : « Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest ».

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

(Depuis Cotonou, Bénin)