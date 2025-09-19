Initiative présidentielle Faso Mêbo: la communauté Bobo Mandarè apporte plus de 47 tonnes de ciment

Par
JK. Sidwaya
-
La contribution de la communauté Bobo Mandarè a été remise aux responsables de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso.

La communauté Bobo Mandarè, à travers l’initiative « 1 Mandarè, un sac de ciment », a remis environ 47 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le samedi 13 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso.

Dans le cadre de l’appel du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, à contribuer à la construction du pays, la communauté Bobo Mandarè a lancé l’initiative « 1 Mandarè, un sac de ciment » afin de soutenir l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Cette initiative a permis
de collecter près de 50 tonnes de ciment. La contribution a été remise au coordonnateur régional de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, Elvis Kapioko, le samedi 13 septembre 2025. Selon le coordonnateur de l’initiative « 1 Mandarè, un sac de ciment », Siaka Sanou, l’idée est née de l’ampleur de l’initiative Faso Mêbo dans la ville de Bobo-Dioulasso.

« Ce don est un geste de tous les Bobo Mandarè résidant au pays et à l’international. Plus de 1000 personnes ont contribué à cette première phase de don », a-t-il indiqué. Quant au 2e vice-président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Songbénéwendé Nikiéma, il a exprimé sa joie et sa satisfaction au regard de l’engouement suscité pour la cause de la nation.

« C’est une initiative salutaire qui répond à l’appel lancé par les autorités du pays dans le cadre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo en marche à Bobo-Dioulasso depuis longtemps », a-t-il laissé entendre. Le parrain, Seydou Dembélé, a salué l’initiative et a invité tous les Burkinabè à l’union afin de bâtir le pays. Après cette remise de ciment, la communauté Bobo Mandarè promet de renouveler son soutien à Faso Mêbo dans les prochains mois.

Jessica RABO
(Stagiaire)

