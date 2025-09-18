2e session du COPROSUR/Comoé: la cohésion sociale comme menu principal des échanges

Le Comité provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR) de la Comoé a tenu sa 2e session, le lundi 15 septembre 2025, à Banfora. Cette rencontre statutaire a été présidée par le haut-commissaire de la province, Mathieu Tinguéri.

Les membres du Comité provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR) de la Comoé se sont réunis pour la deuxième fois cette année. C’était le lundi 15 septembre 2025, à Banfora, à l’occasion de sa 2e session statutaire. La rencontre a été présidée par le haut-commissaire de la Comoé, Mathieu Tinguéri, également président dudit comité. Au menu des échanges, était principalement inscrite la cohésion sociale. Selon le haut-commissaire, la cohésion sociale constitue un pilier essentiel de la stabilité et du développement des communautés.

« Sans la cohésion sociale, aucun projet de progrès durable ne saurait prospérer », a déclaré Mathieu Tinguéri. Pour lui, il est impératif pour le comité d’analyser l’état actuel du vivre-ensemble dans la province afin d’identifier les acquis mais également les défis. Il a rappelé qu’à la première session les échanges s‘étaient focalisés sur la situation humanitaire dans la province.

Cette session, à s’en tenir au président du comité, a servi de cadre pour mettre en lumière les réalités vécues sur le terrain, les forces de résilience des populations de la province sans oublier les faiblesses qui pourraient menacer la cohésion sociale. En plus des attributions réglementaires des membres du comité, ces derniers doivent contribuer à proposer des pistes concrètes de solution, chacun dans son domaine, à même de consolider la paix, a affirmé, M. Tinguéri.

La promotion de la cohésion sociale demande, entre autres, au comité, les capacités à prévenir et résoudre les conflits par le dialogue et la médiation, à renforcer la confiance entre les populations et les institutions et à encourager la tolérance, la solidarité et le respect des diversités culturelles et sociales.

Les échanges ont pu accoucher des recommandations pour une meilleure promotion de la cohésion sociale dans la Comoé. Il s’agit entre autres, du renforcement des capacités des leaders communautaires dans le domaine de la cohésion sociale, du renouvellement des Commissions foncières villageoises (CFV) et des Commissions de conciliations foncières villageoises (CCFV), et la formation de leurs membres.

