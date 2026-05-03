Village des communautés : pingdwende Gilbert Ouédraogo salue l’esprit de famille

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité le village des communautés de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, jeudi 30 avril 2026. Il s’est dit satisfait de l’ambiance dans le village.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a communié avec les différentes communautés présentes au village des communautés de la 22e Semaine nationale de la culture (SNC). Dans la soirée du jeudi 30 avril 2026, il a parcouru tous les stands d’exposition et également ceux des communautés de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) avant de s’adresser aux exposants et aux festivaliers. Après avoir fait le tour des stands et échangé avec les exposants, il s’est dit satisfait de ce qu’il a constaté.

« De façon unanime, les exposants ont confié que tout se déroule bien et qu’ils font de bonnes affaires », a affirmé le ministre chargé de la Culture. A côté des bonnes affaires, le ministre Ouédraogo, a salué l’opportunité offerte par le village à certaines communautés qui ne sont pas suffisamment connues de se dévoiler aux festivaliers. « Et, c’est tout l’intérêt du village », a-t-il poursuivi.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a félicité tous les participants au village des communautés. Pour lui, ces moments de fraternité ne doivent pas se limiter à la SNC, mais se poursuivre. « Il faut que chaque jour et partout où vous vous retrouvez, que vous puissiez partager cette joie de vivre ensemble », a-t-il lancé.

Abdoul Karim Nadié est le coordonnateur des activités du village des communautés. Cet espace a, a-t-il indiqué, a été créé pour regrouper toutes les communautés burkinabè et africaines vivant à Bobo-Dioulasso. « On y permet aux communautés de se frotter pour mieux se connaitre et de mettre en exergue leur culture », a laissé entendre M. Nadié. De cinq communautés participantes au départ, ce sont aujourd’hui 31 communautés nationales et 15 africaines qui prennent part à ce village.

« Au fil des éditions, l’on découvre des communautés qui étaient presque méconnues. L’édition passée, c’était la communauté Bolon qui s’est dévoilée et cette édition, c’est celle des Kouroumba », a-t-il fait savoir. Abdoul Karim Nadié a indiqué que dans le village des communautés, la parenté à plaisanterie y est également mise en exergue. « La disposition des stands est telle que les communautés entretenant une parenté à plaisanterie ont été placées côte-à-côte », a-t-il dit.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com