Journée africaine des frontières: des infrastructures offertes aux PDI et aux populations hôtes à Ouahigouya

Dans le cadre de la commémoration de la journée africaine des frontières, le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières, a remis officiellement des infrastructures aux PDI et populations hôtes de Ouahigouya, le vendredi 12 décembre 2025.

Deux pompes à motricité humaine dont un à Bogoya et l’autre à Saye, un bloc de latrine à Gourga dans la commune de Ouahigouya. Ce sont les infrastructures réalisées par le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières au profit des PDI et populations hôtes de Ouahigouya. Réalisées avec le budget de l’Etat, elles ont été remises, le 12 décembre 2025, en présence des autorités régionales.

Selon le gouverneur de Yaadga, Thomas Yampa, ces infrastructures visent à renforcer la résilience des populations, la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre PDI et leurs hôtes. « Les ouvrages réalisés viennent répondre à un besoin vital qui est celui de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, essentiel pour préserver la santé, réduire le risque sanitaire et renforcer la dignité des PDI et populations hôtes. Nous invitons les bénéficiaires à en faire bon usage. », a affirmé le gouverneur.

Pour le Secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières (SP- CNF), Fidèle Gouem, les infrastructures qu’ils ont inaugurées ont été réalisées grâce aux crédits budgétaires de l’Etat alloués au secrétariat permanent de la commission nationale des frontières et qui étaient initialement destinés aux activés entrant dans le cadre de la commémoration de la journée africaine des frontières célébrée chaque 7 juin. D’après M. Gouem, l’édition 2025 de la journée africaine des frontières intervient dans un contexte particulier, marqué par la lutte contre le terrorisme et la reconquête de notre souveraineté nationale.

« C’est pourquoi, conformément à la vision du président du Faso et dans l’esprit de la Révolution populaire progressiste, il a été décidé de réorienter les ressources prévues pour des activités commémoratives vers des actions à fort impact social », a-t- il déclaré.

Des bénéficiaires ont été très émus par cette initiative des autorités. Selon eux, ce don vient à point nommé, car le manque d’eau constitue souvent une source de querelles entre PDI et populations hôtes. « Nous sommes très contents de la réalisation du forage au profit des PDI et populations hôtes de Saye. L’eau c’est la vie et ce forage constitue un véritable soulagement pour nous.

Tous nos remerciements au Président Ibrahim Traoré avec son gouvernement pour les efforts consentis afin d’améliorer les conditions de vie des populations », s’est réjoui le porte-parole des bénéficiaires, Souleymane Savadogo. Pour l’entretien, a-t-il dit, il y a déjà un comité constitué de PDI et de populations hôtes qui a été mis en place pour la bonne gestion. « Nous vous rassurons de notre engagement pour l’entretien de ce joyau », a-t-il laissé entendre.

La cérémonie de remise des infrastructures a été l’occasion pour les autorités de réitérer leur engagement à poursuivre la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la stabilisation et du développement des zones affectées par les déplacements internes. Pour le secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières, Fidèle Gouem, dans cette même vision des autorités, des infrastructures de mêmes types ont été réalisées également au profit des PDI et populations hôtes des communes de Ouakara et Kassan dans la région de

Bankui.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com