Journée internationale des personnes âgées: le Premier ministre appelle à une inclusion économique et sociale renforcée des seniors

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a patronné, ce mercredi 26 novembre 2025, à Ouagadougou, la célébration en différé de la 35e Journée internationale des personnes âgées (JIPA), couplée au 3e Forum national des personnes âgées du Burkina Faso, tenu la veille. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des présidents d’institutions ont rehaussé de leur présence cette cérémonie dédiée aux seniors.

Placée sur le thème : « Les mécanismes d’inclusion économique et financière des personnes âgées dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso », cette commémoration nationale, organisée par le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, vise à renforcer la protection, la valorisation et la promotion des droits des personnes âgées dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, démographiques et sociaux majeurs. A l’issue de la cérémonie, le Premier ministre a rappelé l’importance stratégique que les plus hautes autorités accordent à la place et au rôle des aînés dans la société burkinabè.

Il a indiqué que la présence du gouvernement témoigne de la reconnaissance due aux seniors pour leur engagement et leur contribution déterminante au développement national. Malgré les défis actuels, a-t-il souligné, les personnes âgées demeurent activement impliquées dans les efforts collectifs de sécurisation et de développement. « Les seniors restent très engagés sur tous les chantiers (…) Ils constituent une richesse pour notre pays », a déclaré le Premier ministre, rappelant notamment l’échange direct initié en 2023 entre le chef de l’Etat et les aînés. Revenant sur les conclusions du 3e Forum national des personnes âgées, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de bâtir un environnement réellement favorable à la participation économique des seniors.

« Au-delà du devoir de protection, il nous revient de mettre en place un cadre et

un accompagnement adaptés pour permettre à nos seniors de demeurer des acteurs économiques à part entière », a-t-il indiqué. Il a assuré que les recommandations formulées seront examinées avec attention et traduites en mesures concrètes. Elles concernent notamment : la création d’un fonds pour l’entrepreneuriat senior, le renforcement de la représentation des personnes âgées dans les instances de décision ; l’opérationnalisation du Centre de gériatrie de Ouagadougou ; la construction du Centre de gériatrie de Bobo-Dioulasso. Le Premier ministre a également rappelé la responsabilité des familles et des communautés dans la préservation de la dignité des aînés. « Abandonner un senior est contraire aux valeurs africaines, contraire aux valeurs du Burkindi et à celles de la Révolution progressiste populaire (RPP) », a-t-il martelé, insistant sur le caractère collectif de la prise en charge des personnes âgées.

Il a enfin rappelé que vieillir est une grâce et que chacun, si la vie le permet, deviendra un jour senior. D’où la nécessité de garantir aujourd’hui les conditions d’une vieillesse digne, sécurisée et épanouie pour tous. Dans son intervention, la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Passowendé Pélagie Kabré / Kaboré, a souligné que les personnes âgées doivent être non seulement protégées, mais pleinement incluses dans la vie nationale, avec un accès effectif aux revenus, aux soins, aux loisirs, au soutien psychosocial et à un accueil bienveillant dans les services publics. Avec la tenue conjointe de la 35ᵉ JIPA et du 3ᵉ Forum national, le Burkina Faso réaffirme ainsi sa volonté de construire une société plus inclusive, plus solidaire et respectueuse des droits de toutes les générations.

DCRP/Primature