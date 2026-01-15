Journée nationale de la souveraineté retrouvée du Mali: la fibre patriotique reste intacte

De Kayes à Kidal, en passant par Bamako, Sikasso et Mopti, la IVe édition de cet évènement national a été célébrée avec ferveur. Dans la capitale, la mobilisation citoyenne était présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga au stade Mamadou-Konaté.

14 janvier 2022-14 janvier 2026, cela fait exactement quatre ans que le Mali célèbre la Journée nationale de la souveraineté retrouvée sur toute l’étendue du territoire national, en souvenir de la sortie massive des Maliens de l’intérieur et ceux de la diaspora pour s’opposer aux sanctions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette année, le thème retenu est : « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ».

C’est dans ce cadre que s’est déroulée, hier au stade Mamadou-Konaté, une mobilisation citoyenne. Les six communes du district de Bamako, le Conseil national de la jeunesse (CNJ) et d’autres associations ne sont pas restés en marge de cette célébration. L’évènement, orga-nisé par le ministère de la Refondation de l’Etat, a été présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Ont participé à cette mobilisation, outre le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Bakary Traoré, son collègue de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, les autorités politiques et administratives du district de Bamako.

La cérémonie a débuté par l’exécution de l’hymne national et le passage des cavaliers et des jeunes à pieds tenant le drapeau du Mali, symbole de l’unité nationale et patriotique. La Journée a pour vocation de prô-ner et célébrer le drapeau ainsi que les valeurs liées à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national.

Dans son intervention, le ministre chargé de la Refondation de l’Etat a indiqué qu’en ce jour symbolique, date anniversaire de la mobilisation historique du 14 janvier 2022, les Maliens célèbrent l’engagement des autorités à affirmer l’indépendance et la souveraineté. Et ce, a souligné Bakary Traoré, malgré un contexte international complexe. Le ministre Traoré a soutenu qu’au cours des quatre dernières années, notre pays a franchi des étapes historiques, décisives pour garantir sa souveraineté.

A son avis, le Mali se bat au quotidien pour se libérer de toutes formes de dépendance. Il a cité à cet effet le retrait des forces d’occupation étrangères, le rejet de pressions extérieures, la restauration de l’outil de défense et de sécurité, la reconquête de l’intégrité du territoire national, l’appropriation endogène du processus de paix et de réconciliation. Avant d’ajouter la création de la Confédération des Etats du Sahel, l’adoption d’une nouvelle Constitution et les trois principes clés guidant l’action publique. Ce faisant, le ministre Bakary Traoré s’est exprimé en ces termes : « Désormais, nous n’allons pas prendre nos instructions ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux et sincères, sur la base du principe gagnant-gagnant ». D’après lui, le triptyque : défense-diplomatie-développement, constitue la clé de voûte de l’action publique.

En donnant le ton des festivités, le Premier ministre a dénoncé les deux poids, deux mesures de la CEDEAO, s’agissant du traitement de la Transition au Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga a rappelé que depuis 2012 jusqu’au 14 janvier 2022, l’orga-nisation communautaire n’a posé aucun acte allant dans le sens de l’intérêt du Mali. « C’est grâce aux efforts des autorités de la Transition que notre pays a recouvré l’entièreté de son territoire », a salué le chef du gouvernement. Avant d’indiquer que l’objectif du gouvernement est de s’investir pour le bonheur du peuple malien. C’est dans ce sillage que le général de division Abdoulaye Maïga a invité ses compatriotes à l’union sacrée pour bâtir le Mali et l’espace confédéral. Il est persuadé que c’est le seul moyen pour lutter contre l’insécurité.

Le Premier ministre a salué la résilience des Maliens face à la crise de carburant et la fourniture de l’électricité. Il a réitéré la détermination de son gouvernement à lutter contre le terrorisme. Saisissant cette occasion, le général Maïga a dénoncé les sponsors étatiques de ce phénomène. «Le chemin est parsemé d’embûches, mais nous ne reculerons jamais», a insisté le chef du gouvernement. D’où, selon lui, la ferme volonté du Mali de disposer de ses ressources minières.

