Journée nationale de l’arbre: le ministère en charge de l’économie met en terre 200 plants dans son bosquet

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo et ses collaborateurs ont mis en terre 200 plants, samedi 21 juin 2025, sur leur site sis au quartier Kossoghin à Ouagadougou.

En répondant à l’appel du Président du Faso, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à la plantation record de 5 millions d’arbres en une heure, le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo et ses collaborateurs ont reverdi le bosquet du département de Ouagadougou (dans le quartier Kossoghin), samedi 21 juin 2025. Au total, 200 plants composés d’arbres fruitiers (des manguiers et des baobabs) ont été plantés.

« Le ministère de l’Economie et des Finances a joué sa partition avec une forte mobilisation de tous ses collaborateurs. Nous sommes venus planter plusieurs espèces. C’est une façon de montrer notre engagement à faire en sorte que la campagne de reverdissement au Burkina Faso soit une réalité », a-t-il souligné.

« L’arbre, c’est la vie »

Selon lui, chaque Burkinabè au-delà de l’action du 21 juin, doit, que ce soit dans son quartier, sa cour ou sa ferme, continuer de planter des arbres. « Car nous avons la conviction que l’arbre, c’est la vie et comme l’a dit le président du Faso, planter un arbre c’est sauver des vies », a-indiqué le ministre chargé de l’Economie. Et de poursuivre que l’arbre est utile à la médecine, à la sécurité alimentaire et au bien-être des populations.

« Planter donc 5 millions d’arbres en une heure est un exploit que les Burkinabè peuvent relever au regard de leur capacité de résilience et d’engagement patriotique », a souligné M. Nacanabo. Il a, par ailleurs, invité chaque Burkinabè à faire de la plantation d’arbre, une culture. Car pour lui, planter un arbre, c’est avoir foi en l’avenir. Pour l’entretien des espèces, le bosquet est déjà clôturé, les femmes, qui pratiquent de la maraicherculture sur le site, réunies au sein de l’association « raatamalgré », ont pris l’engagement par la voie de leur présidente, Maimouna Sawadogo, de s’y atteler.

« Déjà, nous entretenons les plants de 2023 et de 2024 qui poussent bien. Nous sommes rassurés de la survie des espèces », a-t-elle laissé entendre. Pour accompagner ces femmes dans cette tâche, le ministre chargé de l’Economie a remis deux tonnes de maïs, deux tonnes de riz, de l’engrais et des semences. « Ce geste vient à point nommé. On ne saurait dire merci au donateur. Notre souhait est que la paix revienne au pays afin qu’on puisse reverdir partout au Faso », a lancé Maimouna Sawadogo.

Fleur BIRBA

