Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne: les conférences sur le civisme lancées

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Edasso Rodrigue Bayala, a présidé la cérémonie de lancement des conférences sur le civisme et la participation citoyenne, lundi 6 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la seconde phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne 2025, plusieurs activités sont prévues. Au nombre de celles-ci, figurent les conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles de formation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des Forces de défenses et de sécurité (FDS). Le lancement de cette activité est intervenu, lundi 6 octobre 2025, à l’Ecole nationale de police (ENP) de Ouagadougou, sous la présidence du ministre chargé de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala.

Le Garde des sceaux a rappelé que ces Journées, placées sur le thème central : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! », sont une invite au peuple burkinabè à réaffirmer son engagement à travers des actions concrètes et l’adoption de comportements civiques et patriotiques. Pour lui, le chef de l’Etat, capitaine Ibrahim Traoré, à travers

ce thème, appelle chaque Burkinabè à redoubler d’exemplarité et surtout à être un modèle d’intégrité, de responsabilité pour faire du pays des Hommes intègres, une terre où règnent les valeurs susceptibles de bâtir une Nation pour les générations futures.

Devenir un ambassadeur du civisme au sein de sa communauté

Edasso Rodrigue Bayala a, par ailleurs, expliqué que l’organisation de ces conférences au profit des VDP et FDS vise à les outiller davantage sur les concepts de civisme, d’engagement patriotique et de citoyenneté responsable afin qu’ils les transmettent aux citoyens. Des conférences qui, a-t-il souligné, sillonneront six écoles et centres de formation à travers le pays.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, co-parrain de ces conférences, a soutenu que dans le contexte actuel du Burkina Faso, marqué par la crise sécuritaire, la véritable indépendance et la souveraineté d’un pays reposent sur l’implication et le dévouement de chaque citoyen. Et, dans ce sens, chaque Burkinabè devra devenir un ambassadeur du civisme au sein de sa communauté en adoptant une attitude civique. Mahamadou Sana a saisi l’occasion pour inviter donc le peuple à œuvrer pour que ces valeurs soient concrètes dans leurs actions.

« En tant que membres des Forces de défenses et de sécurité, des Volontaires pour la défense de la patrie, il nous appartient de donner l’exemple. C’est pourquoi, nous devrons incarner ces valeurs de civisme, de patriotisme et de citoyenneté dans nos actes au quotidien », a-t-il soutenu.

Le directeur général de l’Ecole nationale de la police, Abdoulaye Belem, a traduit ses remerciements au gouvernement pour la tenue des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a invité les participants à cette conférence inaugurale à s’approprier les communications qui seront données afin de renforcer leurs connaissances sur l’engagement patriotique. « Ces conférences nous rappellent que la défense de la Nation ne se limite pas seulement à l’utilisation des armes, mais repose aussi sur les valeurs morales telles que le civisme, le patriotisme, etc. », a-t-il souligné.

Soumaïla BONKOUNGOU

Soukriya NACRO

(Stagiaire)