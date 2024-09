Journées économiques du Burkina Faso à Moscou : le Premier ministre et l’ambassadeur russe font le point des préparatifs

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, ce lundi 23 septembre 2024, à Ouagadougou, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov. Les préparatifs des prochaines Journées économiques du Burkina Faso à l’extérieur (JEB) prévues en octobre prochain à Moscou, en Russie, ont occupé une place prépondérante dans les discussions entre les deux personnalités.

Les prochaines Journées économiques du Burkina Faso à l’extérieur (JEB) se tiendront ,du 8 au 11 octobre 2024, à Moscou, capitale de la Fédération de Russie. L’organisation de ces journées constitue un cadre d’exploration des possibilités de partenariat avec de potentiels investisseurs étrangers en vue de soutenir le développement de notre pays.

L’objectif global des JEB 2024 est de promouvoir l’image du Burkina Faso à l’extérieur et d’accompagner les acteurs économiques dans leur conquête des marchés extérieurs, en donnant plus de visibilité aux potentialités du Burkina Faso, afin de susciter l’intérêt auprès des investisseurs étrangers. Selon le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le choix de Moscou, en Russie se justifie, dans la mesure où les deux pays partagent la même vision politique et aussi du fait que le Burkina Faso a fait de la Russie un partenaire stratégique sur plusieurs plans : diplomatique, militaire, économique, etc.

« C’est pour marquer notre intérêt pour la Russie et pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il y a peu d’entreprises russes au Burkina Faso. Notre objectif est de renforcer non seulement la présence économique russe au Burkina Faso, mais également la présence économique du Burkina Faso en Russie. Nous voulons faciliter nos échanges, en mettant ensemble nos opérateurs économiques pour une coopération avantageuse entre nos deux pays. Nous cherchons à établir des relations pérennes », a-t-il expliqué.

D’autres questions ont également meublé les échanges entre le Premier ministre et le diplomate russe. Dans le domaine du transport aérien, Dr Kyélem de Tambela a plaidé pour une ligne directe entre Moscou et Ouagadougou. Il a également plaidé pour l’entrée du Burkina Faso au sein du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), afin, a-t-il dit, de « contrer la domination du Dollar et de l’Euro », pour arriver « à un commerce international plus équitable ».

Lors de cette entrevue, l’ambassadeur Igor Martynov a aussi affiché la volonté de la Russie à voir se concrétiser le projet de la construction d’une centrale nucléaire civile au Burkina Faso. « C’était une rencontre très positive et très fructueuse. Nous sommes sur la même longueur d’onde, en ce qui concerne nos approches dans

la coopération bilatérale. Nous avons évoqué le renforcement de notre coopération dans tous les domaines », a fait savoir le diplomate russe, à l’issue de l’audience.

DCRP/Primature