Journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne: la Gendarmerie en rang serré contre l’insalubrité

Le Chef d’Etat-major de la gendarmerie, le colonel Kouagri Natama, a donné le premier coup de balai de la Gendarmerie nationale, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le commandement de la Gendarmerie nationale a pris en compte le volet assainissement dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), au menu des activités inscrites dans son agenda pour ces Journées. Le premier coup de balai a été donné, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou par le Chef d’Etat-major de la gendarmerie, le colonel Kouagri Natama. En effet, en cette matinée du samedi dernier, les gendarmes avec le premier responsable en tête, le Chef d’Etat-major de la gendarmerie, ont nettoyé les différents services de la caserne de Paspanga, les locaux de l’Etat-major, ainsi que le lycée Nelson Mandela.

Selon le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, son institution a formé des équipes afin de nettoyer la caserne de Paspanga d’une part et d’autre part participer aux journées de salubrité organisées par les ministères en charge de la sécurité et de la défense. « Nous avons pris l’engagement de nettoyer le Nelson qui est l’établissement le plus voisin. Nous avons vu lors de la montée des couleurs que le cadre n’était pas assez propre et, pour donner l’exemple à ces jeunes nous avons opté de nettoyer leur cadre d’apprentissage », a affirmé le colonel Kouagri Natama.

Il a également informé que dans le cadre de la bonne conduite des activités des JEPPC, les services déconcentrés vont participer aux différentes activités liées au civisme dans les régions. « De plus en plus, partout où cette activité de civisme sera nécessaire, la gendarmerie va s’organiser pour le faire afin de donner l’exemple, pour accompagner les services et surtout pour la mise en œuvre efficace de cette Initiative présidentielle », a rassuré le colonel de gendarmerie. Le colonel Natama a, par ailleurs, fait mention du bon voisinage existant entre le quartier Paspanga et la caserne de gendarmerie de Paspanga. Il a exprimé sa reconnaissance à l’Etat-major de la gendarmerie pour ses initiatives constantes de sensibilisation sur le civisme, le patriotisme et la citoyenneté au profit des élèves de son lycée.

Wanlé Gérard COULIBALY