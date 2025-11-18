Kaya : des motos dans la nasse pour excès de vitesse

En séjour dans la ville de Kaya, la semaine dernière, Kantigui a échappé de peu aux radars de la Police municipale qui « flashait » les usagers de la circulation pour excès de vitesse à l’intérieur de la ville. En effet, Kantigui qui voulait s’acheter les légendaires « coura coura » de la ville, a emprunté la moto de son ami pour rapidement faire la course, sur l’axe menant à Dori. Alors qu’il roulait heureusement à allure modérée, Kantigui a aperçu (…)

Kantigui

