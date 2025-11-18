Valorisation de l’art burkinabè: «Des ambassadeurs de la culture » récompensés

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, et le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Stella Kabré, a présidé le vendredi 14 novembre 2025, la cérémonie de remise d’attestations de reconnaissance aux artistes ayant pris part à l’exposition d’œuvres d’art organisée, les 13 et 14 mai 2025 par le département en charge de la diplomatie burkinabè.

Cette exposition orga-nisée au profit du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso a permis de faire découvrir et de valoriser le talent et le savoir-faire artistique burkinabè en vue de leur promotion hors des frontières nationales. Cette cérémonie de reconnaissance vient une fois de plus honorer les exposants, selon leur porte-parole. Pour monsieur Fidèle Yameogo, ce geste prouve à plus d’un titre que les autorités accordent une place de

choix à l’art et à la culture burkinabè.

Traduisant la gratitude des bénéficiaires aux autorités gouvernementales, M. Yameogo a sollicité l’accompa-gnement du ministère des Affaires étrangères et des représentations diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger, pour promouvoir ce type d’évènement qui est une tribune de visibilité des artistes dans leur ensemble. SEM Karamoko Jean Marie Traoré les a rassurés que « le ministère des Affaires étrangères conti-nuera de jouer son rôle de mise en relation, son rôle d’interface, d’information et d’orientation pour donner le plus de visibilité possible à leurs œuvres », car pour lui, « l’objectif de décom-plexer les sahéliens et les Burkinabè passe d’abord par le retour à nos sources et des actions qui nous amènent à revisiter nos cultures, à les porter avec fierté et avec dignité ».

Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de son département à poursuivre au côté du ministère en charge de la culture, ce travail de rayonnement et de visibilité de l’art burkinabè à l’étranger. Quant au ministre en charge de la culture et des arts, il a salué

à juste titre l’engagement du département des affaires étrangères à valoriser le patri-moine culturel burkinabè et à « promouvoir la diplomatie culturelle ». Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a rassuré les artistes de la détermination de son départe-ment, « à travailler à exporter les potentialités culturelles du Burkina Faso et à les accompa-gner à s’exprimer dans la plénitude de leurs arts ».

