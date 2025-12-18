La souveraineté alimentaire en marche

La souveraineté alimentaire est en passe d’être une réalité au Burkina Faso. C’est connu ! L’engagement du gouvernement dans ce sens donne déjà des résultats probants, selon les informations émanant du ministère en charge de l’agriculture. En effet, au sortir du Conseil des ministres du 17 décembre 2025, le rapport relatif aux résultats provisoires de la campagne agro-pastorale 2025-2026 et de la situation alimentaire fait état d’un taux de couverture historique de 126,4% des besoins céréaliers. Cette campagne 2025-2026, on le sait, s’est déroulée dans un contexte marqué par la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, couplée à l’Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025.

L’ambition étant de parvenir à la souveraineté alimentaire pour le pays, à l’horizon 2025 en mettant l’accent sur 8 filières stratégiques. Il s’agit du riz, du maïs, de la pomme de terre, du blé, du poisson, du bétail/viande, de la volaille et de la mangue.

Au regard de l’engouement, de l’accompagnement, l’espoir de voir des résultats salutaires pour sonner le glas de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sur son sol. C’est désormais chose faite. Sans trop de prétention, il faut féliciter la remise de matériel agricole aux agriculteurs qui aura été un des catalyseurs de cette prouesse. Cette initiative gouvernementale majeure qui visait la modernisation du secteur agricole avec des dotations en tracteurs, motopompes, engrais et moyens roulants pour 104 milliards FCFA n’a pas été fortuite.

D’une manière détaillée, ce bilan qui donne satisfaction à plus d’un titre, se distingue par une hausse de 9,2 % des superficies emblavées, rendue possible par

la sécurisation de zones de production et la réinstallation de populations. « L’Etat a fortement soutenu les producteurs à travers des aménagements et la mise en valeur de 127 000 hectares », indiquait le ministre d’Etat, ministre en charge de l’agriculture, commandant Ismaël Sombié. Selon les données, au 30 novembre 2025, le taux de récolte atteignait 86,4 %, résultats jugés exceptionnels. La production céréalière totale quant à elle, s’élève à 7 millions 142 mille 484 tonnes, soit une hausse de 17,63 %, par rapport à la campagne précédente. Les autres cultures vivrières totalisent 1 million 246 mille 132 tonnes, en hausse de 27,9 %, dont 884 953 tonnes de niébé (+10 %).

Les cultures de rente (sans le coton) atteignent 1 million 353 mille 298 tonnes, soit +3,03 %. « D’une manière générale, le bilan céréalier général nous donne un taux de couverture des besoins céréaliers qui est porté à 126,4% pour la campagne agro-pastorale 2025-2026, ce qui est un taux jamais atteint dans notre pays », se réjouit le commandant Sombié. Ces chiffres sont à mettre à l’actif de tous les acteurs qui, il faut le dire, ont compris la dynamique enclenchée par le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, afin de faire du pays des Hommes intègres un Etat indépendant digne de ce nom à tous les

niveaux et qui s’assume avec l’ensemble de ses filles et fils. Au total, l’on peut dire, sans risque de se tromper, que le Burkina Faso mesure progressivement sa capacité de résilience et de production agricole au fil des années, à la satisfaction de tous.

Soumaïla BONKOUNGOU