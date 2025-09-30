Littérature: Zakaria Guengané présente « Franc CFA-Eco : l’arme des crimes en Afrique »

L’écrivain Hounzou’ npanga Zakaria Guengané a dédicacé un essai intitulé « Franc CFA-Eco: l’arme des crimes en Afrique », samedi 27 septembre 2025 à Ouagadougou.

La question du franc CFA continue d’alimenter le débat. L’écrivain Hounzou’ npanga Zakaria Guengané a apporté sa contribution en publiant un essai intitulé : « Franc CFA-Eco : l’arme des crimes en Afrique ». La dédicace de l’œuvre a eu lieu, samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou. Paru en 2024 aux Editions Hector Adams, l’œuvre comporte 216 pages subdivisées en 19 chapitres, répartis en trois parties.

Elle est disponible à la librairie Jeunesse d’Afrique et à la librairie Mercury au prix de 7 500 F CFA. Hounzou’ npanga Zakaria Guengané, enseignant de profession, a confié avoir mené pendant 7 ans une réflexion et une analyse autour du franc CFA et de son

positionnement au niveau de l’Afrique et de l’Occident.

A l’entendre, l’essai offre une analyse approfondie de l’héritage néocolonial du franc CFA et de ses impacts sur le développement socio-économique des pays africains de la Zone franc CFA (PAZF). Pour lui, les mécanismes de cette monnaie enracinée dans un pacte colonial sont exposés dans l’essai pour démontrer comment la France maintient la dépendance et l’exploitation des nations africaines. M. Guengané a présenté l’œuvre comme un réquisitoire puissant contre les systèmes monétaires imposés à l’Afrique.

« L’œuvre dévoile le rôle joué par les valets locaux de l’impérialisme français dans le maintien de la pauvreté, l’alimentation du terrorisme au Sahel et le sabotage des efforts d’émancipation économique. Elle se penche également sur l’introduction de l’Eco, une nouvelle monnaie annoncée pour remplacer le franc CFA dans le PAZF », a-t-il poursuivi.

Selon l’auteur, cette initiative, loin d’être une véritable libération, sert les intérêts de la France et ses valets locaux. Pour pallier cette situation, Zakaria propose des pistes afin de sortir du piège monétaire tout en plaidant pour une rupture radicale qui permettrait aux pays africains de regagner leur souveraineté totale.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

Collaborateur