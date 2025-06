Loumbila : les acquéreurs de terrains d’une société immobilière toujours en attente de viabilisation de leur site

Il est revenu à Kantigui qu’une société et ses clients de son site de Loumbila ne sont pas en odeur de sainteté. La non viabilisation du site serait à l’origine de cette situation. En effet, selon les informations dignes de foi parvenues à Kantigui, c’est depuis 2015 que les terrains ont été acquis avec la société immobilière. Mais, plus de 10 ans après, la viabilisation du site se fait toujours attendre alors que des réalisations y sont déjà effectuées. « Il n’existe pas de voies d’accès sur l’intégralité du site, pas d’adduction d’eau potable, ni d’électricité.

