Lutte anti-terroriste : un contingent de 4 111 soldats pour l’armée

L’armée de terre a achevé avec succès, le vendredi 7 mars 2025, la formation du contingent 2024 des forces armées nationales, composé de 4 111 soldats, majoritairement issus des rangs des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

Les effectifs de l’armée burkinabè vont grandissant. Le vendredi 7 mars dernier, l’armée de terre a procédé à la quali-fication d’un contingent de 4 111 soldats, recruté en 2024 et ayant participé à la formation avec efficacité et compétence. Ce contingent, selon les autorités militaires, a bénéficié d’un entraînement intensif destiné à en faire des combattants aguerris, prêts à renforcer les unités engagées dans les opérations de sécurisation du territoire national.

Il s’agit d’une formation rigoureuse sous l’égide de l’armée de terre. L’encadrement et l’entraînement de ces nouvelles recrues ont été assurés par les Centres régionaux d’instruction (CRI) de l’armée de terre, disséminés sur l’ensemble du territoire national. Grâce à un programme exigeant, adapté aux réalités opérationnelles du terrain, l’armée de terre a doté, ces jeunes soldats de compétences essentielles pour affronter les défis sécuritaires actuels. La formation du contingent 2024 s’est articulée autour de trois axes fondamentaux que sont la formation militaire générale par l’acquisition des bases du métier des armes, le renforcement de la discipline, le développement de l’esprit de corps et du sens du devoir. La préparation à la mission opérationnelle par une meilleure maîtrise du maniement des armes, des techniques de combat, des tactiques de survie, d’adaptation aux menaces asymétriques et une familiarisation avec les terrains d’engagement. Le renforcement physique et mental en développant leur endurance, leur résilience ainsi que leurs capacités d’adaptation au théâtre. En outre, une attention particulière a été accordée à la connaissance de l’environnement des opérations, notamment à travers des modules spécifiques sur le respect des droits humains et les règles d’engagement, garantissant ainsi une intervention conforme aux exigences légales et éthiques. Après quoi, dans les chefs-lieux des régions militaires, le contingent 2024 a été présenté au drapeau, scellant ainsi son engagement solennel envers la patrie. Cet acte hautement symbolique marque leur intégration officielle dans les forces armées nationales en réaffirmant leur détermination à défendre la patrie avec honneur et loyauté. Désormais aguerris et déterminés, ces nouveaux soldats rejoindront sans tarder les unités opérationnelles déployées sur le terrain.

Leur engagement permettra de renforcer les effectifs, d’intensifier les opérations de sécurisation et de garantir une meilleure protection des populations et de leurs biens. Un véritable renfort dans le cadre de l’offensive pour la reconquête du territoire national. Par cette formation d’envergure, l’armée de terre réaffirme son rôle central dans la montée en puissance des forces armées nationales. Elle démontre, une fois de plus, son engagement indéfectible pour la défense de la souveraineté nationale et la stabilisation du pays.

Synthèse de Gérard COULIBALY