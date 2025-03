Secteur du commerce et services marchands : un taux d’exécution physique de 73, 67% en 2024

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé l’ouverture des travaux de la revue annuelle 2025 de la politique nationale de développement du Cadre sectoriel « Commerce et services marchands » (CSD-CSM), mardi 11 mars 2025, à Ouagadougou.

Les membres du Cadre sectoriel de dialogue « Commerce et services marchands » œuvrent à rendre le secteur plus dynamique et innovant. Ainsi, ils ont tenu la revue annuelle 2025 qui s’inscrit dans le dispositif de suivi et évaluation de la mise en œuvre du référentiel national de développement, mardi 11 mars 2025 à Ouaga- dougou. Cette rencontre présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, représentant le ministre de l’Administration territo-riale et de la Mobilité, Emile Zerbo, vise à examiner le rapport de performance 2024, le projet de plan d’actions sectoriel 2025-2027, ainsi que le projet du rapport contributif du CSD aux consultations sectorielles. Ce Cadre a permis aux membres statutaires de présenter les performances des projets et programmes du secteur, faire la synthèse des difficultés et élaborer de nouvelles recommandations. Selon le ministre Ouédraogo, en dépit des contraintes, de nombreux efforts ont été consentis et ont permis de réaliser un niveau d’exécution physique de 73,67 % contre un taux d’exécution financière de 38,82% au cours de l’année 2024.

Des acquis engrangés

Entre autres acquis, il a évoqué la dématérialisation de 65 procédures administratives, la réalisation de 36 sorties de contrôle des véhicules poids lourds, le transport de 795 286 tonnes de marchandises par le ferroviaire, l’importation et l’exportation respectivement de 7 819 233 tonnes et 522 852 tonnes de marchandises, l’appui financier à 87 médias privés, l’accompagnement de 58 acteurs aux foires et salons internationaux. Nonobstant ces acquis, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a indiqué que l’analyse montre que des marges de progrès sont toujours possibles et souhaitées. Il a souligné que des défis importants demeurent et portent, entre autres, sur la compétitivité des services postaux et de communications électroniques, la certification des entreprises du e-commerce, le contrôle des prix et la qualité des produits de grande consommation… Il a, par ailleurs, indiqué que cette tribune se tient à un moment où le discours et l’action gouvernementale sont plus portés par une volonté de consolidation de la souveraineté nationale, la promotion d’un développement endogène et un choix référentiel pour des investissements structurants et plus impactant sur la vie des populations.

Cette orientation de l’action gouvernementale constitue un principe directeur qui devrait désormais conduire les interventions futures du CSD, a-t-il soutenu. Il a invité les parties concernées à saisir l’opportunité de l’élaboration d’un nouveau référentiel de développement pour revisiter les priorités et les stratégies afin d’asseoir les bases d’un secteur commerce et services marchands plus dynamique, innovants et compétitif. Pour le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l’administration territoriale, Toussaint Dipama, le taux d’exécution physique est jugé satisfaisant en dépit des contraintes budgétaires et un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. « De plus en plus, on enregistre des actions fortes de reconquête du territoire et nous avons espoir que cette contrainte sera vite levée pour permettre aux différents acteurs de dérouler convenablement les activités », a-t-il souhaité.

Mahamadi SEBOGO

Samira KIENORE

(Stagiaire)