Lutte contre la consommation de chicha : La Police municipale saisit une soixantaine de dispositifs à Ouagadougou

Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026, la Direction de la Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU), relevant de la Direction générale de la Police municipale de Ouagadougou, a mené une opération de contrôle visant à lutter contre la consommation de tabac par chicha dans les débits de boissons. Au total, une dizaine de débits de boissons ont été contrôlés.



Cette opération a permis la saisie d’une soixantaine de dispositifs de chicha.

À travers cette opération, la Direction Générale de la Police Municipale veille au respect des textes réglementaires et à la préservation de la santé Publique.

Elle invite les exploitants de débits de boissons à se conformer strictement à la réglementation en vigueur afin d’éviter toute mesure de saisie ou de sanction lors des prochains contrôles.



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