Séjour du Camarade Président du Faso dans la région du Yaadga : Entretien entre le Chef de l’État et les notabilités coutumières de la région

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce jeudi 16 juillet 2026, une délégation des chefs coutumiers de la région du Yaadga.

La délégation, conduite par le Chef de canton de Boussou, Naaba Ambga, représentant de Sa Majesté Naaba Kiba, Roi du Yatenga, a exprimé sa reconnaissance au Chef de l’État pour les efforts consentis dans la reconquête du territoire et pour la réinstallation des personnes déplacées internes. La délégation a salué la valorisation de la chefferie traditionnelle et coutumière à travers les différentes réformes et l’adoption de la loi sur Faso Bu-kaoré.

A cette occasion, le Président du Faso a invité les leaders coutumiers à conseiller et guider les jeunes afin qu’ils s’impliquent davantage dans la dynamique actuelle et participent pleinement à la construction de la Nation.