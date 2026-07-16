Séjour du Camarade Président du Faso dans la région du Yaadga : Les chefs de circonscription administrative reçoivent les orientations du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 16 juillet 2026, les autorités administratives de la région du Yaadga.

Ce sont les autorités administratives de la région du Yaadga qui ont été les premières à être reçues en audience par le Camarade Président du Faso.

Pour le Gouverneur, Thomas YAMPA, la délégation est venue souhaiter au Chef de l’État, la bienvenue et recueillir ses orientations dans la conduite des affaires de l’État dans la région.