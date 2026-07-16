Séjour du Camarade Président du Faso dans la région du Yaadga : Les chefs de circonscription administrative reçoivent les orientations du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 16 juillet 2026, les autorités administratives de la région du Yaadga.
Ce sont les autorités administratives de la région du Yaadga qui ont été les premières à être reçues en audience par le Camarade Président du Faso.
Pour le Gouverneur, Thomas YAMPA, la délégation est venue souhaiter au Chef de l’État, la bienvenue et recueillir ses orientations dans la conduite des affaires de l’État dans la région.
Les directives reçues visent à les guider dans la coordination des activités de l’État au sein de leurs circonscriptions administratives. Il a rappelé que leurs missions s’inscrivent dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, conformément à la « Révolution progressiste Populaire ».
Le Camarade Thomas YAMPA s’est engagé à restituer ces directives aux responsables régionaux et à collaborer activement avec l’ensemble des acteurs locaux pour traduire ces orientations en résultats concrets, réaffirmant ainsi la détermination totale de l’administration locale pour la refondation du pays.
La Direction de la Communication de la Présidence du Faso