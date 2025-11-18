Lutte contre la criminalité urbaine : Deux présumés violeurs mis aux arrêts par la Police Nationale à Ouagadougou.

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°08 de la ville de Ouagadougou, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, a mis fin aux activités de deux individus qui s’adonnaient à des actes d’agressions, de vols à main armée et de viols dans les quartiers Bassinko et Yagma de la ville de Ouagadougou.

Relativement à leur mode opératoire, ces individus avaient pour cible la gente féminine. Ils sillonnaient les quartiers sus-cités et repéraient les maisons où vivent uniquement des personnes de sexe féminin. Il arrivait également qu’ils empruntent les voies menant aux établissements scolaires et accostaient les élèves qui, de retour de l’école, se retrouvaient dans des zones éloignées des habitations. Une fois les domiciles identifiés, ils s’y introduisaient nuitamment et, à l’aide de leurs armes, ils tenaient leurs victimes en respect, les dépossédaient de leurs biens et exigeaient d’elles le code secret de leurs comptes Orange money pour ensuite procéder au retrait de l’argent dans des boutiques de transfert d’argent. Aussi, ils procédaient souvent au viol de leurs victimes avant de disparaitre. Après leur forfait, les butins obtenus, notamment les téléphones portables, étaient écoulés sur le marché noir.

Il est à noter que ce binôme a à son actif une dizaine de dames victimes, dont quatre (04) ont subi des agressions sexuelles parmi lesquelles figurent deux élèves dont une mineure âgée de 17 ans.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, au cours de l’interpellation des malfrats, saisi un (01) fusil de chasse, deux (02) couteux, des téléphones portables et divers autres objets.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour combattre l’insécurité sous toutes ses formes. Par ailleurs, elle les invite à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.