Semaine du numérique (SN-2025) : le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, patron de la 20e édition, rassure les acteurs du numérique de l’accompagnement des Autorités

« Soyez sûr que les Autorités sont là pour accompagner la révolution numérique », a déclaré le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE à l’endroit des acteurs du numérique. « Tous les domaines ont besoin du numérique pour pouvoir avancer. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans la digitalisation. Je vous invite à fédérer tous les ministères dans les plateformes digitales » a fait savoir le Chef de l’État. L’on ne peut pas parler de souveraineté si les données du pays sont hébergées ailleurs, a-t-il prévenu.

Des maisons du citoyen seront créées sur le territoire national pour servir les citoyens. L’IA est un outil qui doit nous faire avancer et ne doit pas désorienter la jeunesse. Pour réussir, il faut sensibilisation la jeunesse, z fait comprendre le chef de l’État.

#sidwaya.info