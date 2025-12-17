Lutte contre la fraude: Plus de 100 millions de médicaments prohibés saisis par les Douanes à Ouagadougou

Dans la nuit du 12 décembre 2025, l’unité Mobile d’Intervention (UMI) des Douanes a conduit, avec rigueur et efficacité, une opération majeure menée en deux temps, ayant permis de mettre au jour un trafic structuré de médicaments prohibés.

La première phase de l’intervention a abouti à la saisie de 136 cartons, dissimulés sous un chargement de marchandises diverses à bord d’un camion. L’exploitation méthodique des indices recueillis a ensuite conduit les équipes, dans un second temps, vers une concession située dans la banlieue Est de Ouagadougou, où 80 autres cartons, issus du même réseau, ont été découverts.

Au total, 216 cartons de médicaments prohibés, d’une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA, ont été retirés des circuits clandestins. Cette saisie d’envergure met en évidence le caractère organisé et tentaculaire du réseau démantelé, ainsi que les graves menaces que ces produits faisaient peser sur la santé publique et l’économie nationale.

Le Directeur général des Douanes, l’ Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, a félicité les agents de l’UMI pour leur professionnalisme, leur vigilance et leur sens élevé du devoir. Il a, en outre, exhorté l’ensemble des unités douanières à maintenir une pression constante sur les réseaux criminels, rappelant que la lutte contre les trafics illicites, notamment ceux liés aux produits sensibles, constitue une priorité stratégique au service de la Nation.

L’Administration des Douanes renouvelle, à travers cette opération exemplaire, sa détermination sans faille : aucune manœuvre frauduleuse ne saurait échapper à la vigilance de l’État.