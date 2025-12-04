Lutte contre la spéculation : la BMCRF saisit des bouteilles de gaz butane à Tampouy

Dans le cadre de sa mission de veille sur la vente des produits subventionnés, la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) est intervenue, le 02 décembre 2025, dans le quartier Tampouy suite à une dénonciation faisant état d’une pratique illicite du prix du gaz butane.

Alertée par cette information, une équipe de la BMCRF a mené une opération de contrôle inopinée sur le point de vente concerné. Une saisie pour mesure conservatoire du produit incriminé a été opérée en attendant de donner une suite prévue par les textes à cette affaire.

Cette action s’inscrit dans une dynamique de protection du pouvoir d’achat des ménages et de lutte contre la spéculation sur les produits de grande consommation.

La BMCRF rappelle que le gaz butane est un produit subventionné par l’État burkinabè et que la bouteille de 6 kg est fixé à 2 000 F CFA , et celle de 12 kg est fixé à 5 500 F CFA .

Toute tentative de hausse illégale du prix du gaz constitue une infraction sanctionnée par la réglementation en vigueur. Elle invite par ailleurs les populations à rester vigilantes et à signaler tout cas suspect via les canaux officiels

80 00 11 84/ 80001185/ 80001185

La BMCRF la garantie d’une concurrence saine et loyale

SCRP/ BMCRF