Lutte contre le terrorisme : de nouveaux engins logistiques et de combat remis à l’armée

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a remis ce lundi au Camp Naaba-Koom 2, du matériel logistique et de combat au ministre d’État, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin SIMPORE.

« Je vous remets officiellement les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ce matériel comme un cadeau de fin d’année du peuple à son armée et intensifiez la guerre », a déclaré le Président du Faso en remettant les clés au ministre de la Défense et des anciens Combattants.

Il s’agit d’un important lot de matériel composé de conteneurs-jet, des camions-citernes et des blindés anti-mine. Les citernes ont été spécialement assemblées au Burkina Faso par une entreprise nationale.

A la suite des remises antérieures de matériels, les équipements remis aujourd’hui viennent renforcer les capacités opérationnelles des Forces combattantes dans la reconquête de l’intégrité territoriale.

Direction de la communication de la Présidence du Faso