Lutte contre le trafic des produits stupéfiants : 295 Kg de drogue saisis

Dans la journée du vendredi 14 mars 2025, une opération de contrôle sécuritaire organisée par la brigade territoriale de gendarmerie de Bama, dans la province du Houet a permis la saisie d’une importante quantité de produits stupéfiants sur la Route nationale 9 (RN 9).

En effet, les pandores, dans l’exécution de leur mission de routine, interceptent un minibus de marque Mercedes Benz avec à son bord deux (02) individus de nationalité étrangère. Procédant à une fouille minutieuse, ils découvrent des plaquettes de chanvre indien d’environ cent quarante-un (141) kilogrammes et des cartons d’amphétamines évalués à cinquante-quatre (54) kilogrammes. La valeur de ces produits ayant fait l’objet de saisie s’estime à quatorze millions trois cent vingt mille (14.320.000) francs CFA. Les deux occupants du véhicule déclarent qu’il s’agit d’une commission qui leur a été remise par une personne dont ils ignorent l’identité. De toute évidence, cette « marchandise » visiblement en transit par le Burkina, avait pour destination finale un pays voisin. Ces derniers ont été interpelés et leurs produits saisis par la brigade pour la suite de la procédure. La gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre les trafics de tout genre tout en remerciant la population pour sa précieuse collaboration. Elle l’encourage par ailleurs à dénoncer les pratiques mafieuses aux conséquences désastreuses aussi bien pour l’économie nationale que pour la frange jeune en alertant les Forces de défense et de sécurité à travers les numéros que sont : le 16, le 17, le 1010 ou le 80 00 11 45.

Gendarmerie nationale