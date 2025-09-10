Marche sportive Raguilio/IIIe édition: Rendez-vous le 13 septembre prochain

La IIIe édition de la compétition de marche sportive organisée par le centre de fitness Raguilio-CFR Burkina et le club Raguilio aura lieu, le samedi 13 septembre prochain, au rond-point de la route nationale 22 et la voie de contournement. C’est ce qu’a confié le comité d’organisation, ce mercredi 10 septembre 2025, lors d’une conférence de presse.

La troisième édition de la marche sportive, organisée par le centre de fitness Raguilio-CFR Burkina, se tiendra le samedi 13 septembre 2025 à 7 heures. L’événement aura lieu au rond-point de la route nationale 22 et la voie de contournement, dans un contexte de forte popularité croissante. Le thème de cette année est « Marcher pour la paix et la sécurité ». Selon le comité d’organisation, cette marche a pour but de promouvoir le sport et l’activité physique auprès de toutes les couches de la société, des plus jeunes aux plus âgés.

L’événement est ouvert à tous et toutes et se divisera en trois catégories de compétition : les jeunes de 12 à 17 ans parcourront une distance de 4 km. Les hommes de plus de 18 ans s’affronteront sur 10 km. Les femmes de plus de 18 ans feront également la course sur 10 km. Les trois premiers de chaque catégorie recevront des prix et des récompenses spéciales seront remises au doyen et au plus jeune participant.

Les participants doivent porter des tenues et des chaussures adaptées pour l’événement. Selon le président du comité d’organisation et l’un des promoteurs, Abdel Kader Tigungu Ouédraogo, l’événement vise à créer un brassage et un partage d’expériences en rassemblant des participants de tous horizons, y compris des membres des forces de défense et de sécurité. L’objectif est de renforcer les liens sociaux et de contribuer à la paix et à la sécurité au Burkina Faso.

Le thé Jameel accompagne l’événement pour la troisième année consécutive. Emile Yao, directeur marketing et communication de l’entreprise Siri produits et compagnie, a souligné que ce partenariat est fondé sur des valeurs communes de promotion de la santé et du sport. Les bienfaits du thé Jameel, tels que la réduction du stress et le maintien d’un poids sain, s’alignent parfaitement avec l’objectif de la marche sportive. Les inscriptions sont gratuites et se font en ligne.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO