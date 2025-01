Ministère en charge de l’agriculture: 103 travailleurs décorés

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a décoré 103 de ses agents et des acteurs pour leur abnégation au travail, lundi 23 décembre 2024, à Ouagadougou.

«Colonel Lamizana Aboudou Karim. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l’Ordre du mérite du développement rural avec agrafe, Agriculture». Comme au gouverneur de la région du Centre-Est, le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques est reconnaissant à plusieurs travailleurs dévoués par leur ardeur au travail et les services rendus à la Nation.

Au nombre de 103, dont 30 agents dans l’Ordre de l’Etalon, 34 dans l’Ordre du mérite burkinabè et 39 dans l’Ordre du développement rural avec agrafe

« agriculture, élevage et pêche», ils ont été décorés, lundi 23 décembre 2024, à Ouagadougou en présence de leurs parents, amis etcollègues. La cérémonie

a été présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié et son homologue délégué chargé des ressources animales, Amadou Dicko.

Pour Ismaël Sombié, dans ce contexte marqué par la mise en œuvre des plans stratégiques dans le domaine de l’agriculture et des ressources animales, des résultats exceptionnels ont été obtenus à travers la campagne agricole humide. Avec une quantité de production céréalière estimée à plus de six millions de tonne, il était crucial pour son département de témoigner la reconnaissance de la Nation à ses acteurs pour leurs contributions dans l’atteinte des objectifs. Loin d’être perçue comme un aboutissement, la décoration doit être accueillie comme une invite à plus d’abnégation dans le travail.

Une invite à être des modèles

En plus d’être des sources d’inspiration pour leurs collègues et les générations futures, le ministre Sombié a invité les récipiendaires à être des modèles dans la détermination, la bonne gestion, la bonne gouvernance et à redoubler d’efforts.

« La décoration a un double objectif. Une fois décorés, vous devrez servir d’exemples. Car, vous avez déjà reçu la reconnaissance de la Nation. Je vous lance un appel à redoubler d’efforts pour être des wagons qui attirent les autres », a rappelé le ministre aux récipiendaires.

Un message réconfortant et apprécié par les agents méritants. Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Lamizana Aboudou Karim, a dit être reconnaissant au chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et au ministre en charge de l’agriculture pour l’avoir honoré. Sa médaille, il l’a dédiée à sa famille et aux populations de la région du Centre-Est pour les efforts accomplis dans le cadre de l’Offensive agrosylvo pastorale.

Pour lui, elles ont été à l’œuvre de ce résultat. Toujours dans la catégorie des ordres spécifiques, le mérite de la directrice pays du Fonds international de développement agricole, Ann Turinayo, a été reconnu. En reconnaissance du travail accompli par son institution dans le domaine agricole, elle a été élevée au rang de chevalier de l’Ordre du développement rural avec agrafe « Agriculture ». C’est un honneur pour elle de travailler auprès du gouvernement burkinabè en vue de soutenir le développement agricole et la transformation rurale.

Oumarou RABO