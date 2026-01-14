Ministère en charge de l’Enseignement secondaire : Boubakar Savadogo passe le témoin à Moumouni Zoungrana

Nommé, le 12 janvier 2026, dans le gouvernement II du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le nouveau ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a été installé dans ses fonctions, mercredi 14 janvier 2026 à Ouagadougou.

Le Pr Moumouni Zoungrana est désormais aux commandes du ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique. Il a été installé dans ses fonctions le mercredi 14 janvier 2026 à Ouagadougou. La passation de charges a été présidée par le ministre Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Moumouni Zoungrana s’est dit en mission avec le peuple pour booster les défis de son prédécesseur. Pour ce faire, il a sollicité le concours de tous.

« Je suis reconnaissant au président du Faso, au Premier ministre, au gouvernement et à tout le peuple burkinabè », a-t-il confié. Le ministre chargé de l’Enseignement secondaire sorti, Boubakar Savadogo, pour sa part, a traduit sa gratitude au chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et au Premier ministre avant de remercier l’ensemble des collaborateurs, des partenaires et des acteurs qui ont apportés leurs concours dans l’accomplissement de sa mission. Après avoir félicité Moumouni Zoungrana pour sa nomination, M. Savadogo a invité ses collaborateurs à s’investir aux côtés du nouveau ministre pour la réussite des défis et le bonheur du peuple burkinabè.

Quant au ministre secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, il a rappelé que le nouveau ministre a été appelé au gouvernement dans un contexte particulièrement marqué par la lutte implacable contre le terrorisme, la promotion et le renforcement des défis en matière d’enseignement secondaire, de formation professionnelle et technique et l’essor de la Révolution progressiste populaire. Il l’a par conséquent invité à prendre en compte ce contexte pour l’atteinte de sa mission. A l’issue du cérémonial d’installation, le ministre sorti a reçu du personnel, des présents en témoignage de sa contribution aux performances du ministère.

Emmanuel BICABA