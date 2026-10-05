Montée des couleurs à l’hôtel administratif du Kadiogo: le message du Chef de l’Etat à l’occasion de la deuxième phase des JEPPC 2026 livré au personnel

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a pris part à la cérémonie de montée des couleurs nationales aux côtés des Camarades ministres chargées de la Famille (Lieutenant-Colonel Passowendé Pélagie KABORE) et des Sports (Annick PIKBOUGOUM) et en présence des agents des différents ministères logés au sein du bâtiment administratif, ce lundi 5 octobre 2026.

À l’issue de la traditionnelle montée des couleurs le Ministre Porte-parole du Gouvernement a livré le message du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à l’occasion de la 2ème phase de la 3e édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC 2026), placées sous thème «Tous pour le Made in Burkina : faisons de chaque achat un acte de souveraineté ».

Pour le Chef de l’Etat, <<trois verrous maintiennent notre dépendance: la production, la transformation et la consommation>>. Pour ce faire, chaque citoyen doit accomplir sa part dans la bataille pour le consommer national dans ces actes de tous les jours.

A la fin du message du Chef de l’Etat, le Camarade Ministre Porte-parole du Gouvernement a invité l’ensemble du personnel à prendre d’assaut le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) afin d’être témoins des acquis et réalisations du Gouvernement depuis septembre 2022 à nos jours, présentés à<<l’Expo Gouvernementale>> organisée en marge des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

DCRP/MCCAT