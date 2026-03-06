Nouvelles du front Pama : les Forces combattantes infligent un cuisant échec aux terroristes

Les Forces combattantes ont maté au matin du jeudi 5 mars 2026 une horde de terroristes qui voulaient s’en prendre aux paisibles populations de Pama.

Ce jeudi 5 mars 2026 aux environs de 5h du matin, des terroristes venus en grand nombre s’avançaient sur des positions des Forces combattantes à l’entrée de Pama. L’objectif était de briser les défenses de la ville afin d’y semer la mort et la désolation. Mais, c’était sans compter sur la vigilance et la détermination des boys. Très vite, FDS et VDP se sont lancés aux trousses de l’ennemi. Surpris par la prompte réaction des patriotes, les terroristes ont préféré prendre la fuite. Selon nos informations, des moyens aériens ont été lancés à leur poursuite. Un bilan provisoire fait état d’un arsenal de guerre composé entre autres, de motos, d’armes et de munitions retirés aux mains de l’ennemi. Suite à cette victoire éclatante arrachée par les éléments du BIR 25 et les VDP, les populations sont sorties en masse pour célébrer leurs héros.

Agence d’information du Burkina