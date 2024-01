Offre de soins au Burkina : la Clinique Princesse Sarah ouvre ses portes

La Clinique Princesse Sarah a officiellement ouvert ses portes, le jeudi 4 janvier 2024 à Ouagadougou, en présence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou et du promoteur, le Président-directeur générale (PDG) du groupe EBOMAF, Mamadou Bonkoungou.

Une nouvelle infrastruc-ture sanitaire dotée d’un équipement ultra-moderne de dernière génération baptisée : Clinique Princesse Sarah est localisée dans la zone de Ouaga 2000, sur l’avenue Gérard-Kango-Ouédraogo à l’arrondissement 12, secteur 54 de Ouagadougou, à officiellement ouvert ses portes, le jeudi 4 janvier 2024 à Ouagadougou. Le promoteur, l’homme d’affaires PDG du groupe EBOMAF, Mamadou Bonkoungou, s’est réjoui de l’ouverture de cette formation sanitaire, qui à l’entendre, à son pesant d’or dans le système de santé burkinabè qui du reste à éprouver des difficultés à évacuer des malades hors du pays pendant la pandémie COVID-19.

Ainsi fort de ce constant, « nous avons instruit la Fondation EBOMAF d’inscrire l’ouverture d’une clinique dans son plan d’actions », a-t-il expliqué. Selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou, la clinique dispose d’un plateau technique relevé dont une salle d’intervention, de cardiologie interventionnelle qui va permettre d’offrir des soins hyper spécialisés. A en croire, le premier responsable du département de la santé, M. Kargougou, l’ouverture de cet établissement sanitaire participe au renforcement du plateau médical, à l’accroissement de l’offre de soins et à l’amélioration de la qualité des soins au Burkina.

Des soins de qualité

Pour la directrice générale de la Clinique Princesse Sarah, Dr Julie Hoknaï, la volonté du PDG du groupe EBOMAF de mettre en place cette structure sanitaire découle de la loi N°037-2020/AN, du 18 décembre 2020 portant promotion des établissements sanitaires privés de soins au Burkina Faso. Selon ses dires, cette clinique est un établissement sanitaire privé aux normes internationales doté de matériels et d’équipements ultramodernes pour une prise en charge adéquate et optimale de ses patients. « Mon établissement est prêt à accueillir les patients 24h/24 et 7 jours sur 7 », a confié la directrice générale. Quant au Pr titulaire en cardiologie, spécialiste de cardiologie interventionnelle, par ailleurs co-parrain, Aka Roland N’Guetta de la Côte d’Ivoire, « la cardiologie interventionnelle offre d’une part, une réponse technologique et scientifique de pointe et d’autre part, la perspective économique qu’elle offre par la réalisation d’économie substantielle à travers la réduction des couteuses évacuations sanitaires à l’étranger ». Il a, à cet effet, assuré de sa disponibilité à favoriser une franche et fructueuse collaboration entre les équipes de cardiologues d’Abidjan et de Ouagadougou.

Emmanuel BICABA