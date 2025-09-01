Organisation de coopération de Shanghai : Xi Jinping appelle les États membres à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant

Par
BH SIDWAYA
-

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi que les États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) devaient poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant.

Xi a fait cette remarque lors de son discours adressé à la 25e Réunion du Conseil des chefs d’État de l’OCS qui se tient à Tianjin.

« Nous devons mieux harmoniser les stratégies de développement et promouvoir la mise en œuvre de haute qualité de l’Initiative ‘Ceinture et Route' », a déclaré M. Xi.

Il a appelé les États membres à tirer parti des atouts de leurs méga-marchés et de la complémentarité économique entre eux, ainsi qu’à améliorer la facilitation en matière de commerce et d’investissement.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.