Ouagadougou : Démantèlement d’un gang criminel par la police

Des enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°08 à Ouagadougou ont interpellé trois membres d’un gang impliqué dans des cambriolages, vols et agressions armées dans plusieurs quartiers de la capitale, dont Nagrin, Ouaga 2000, et des localités voisines comme Saaba et Ziniaré.

Lors de l’opération, la police a saisi deux pistolets automatiques, des munitions, une arme blanche, des motos, des téléphones et des appareils photos. Les biens volés étaient revendus localement et à l’étranger via des receleurs. La majorité des suspects sont des récidivistes.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info