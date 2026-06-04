Photographie artistique: des photographes découvrent les B.A BA

Par
JK. Sidwaya
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L’interactivité au cours du master class a permis aux apprenants de se faire une idée concrète de la photographie artistique.

Une équipe de photographes, en collaboration avec les ateliers Maneere, organise du 29 mai au 5 juin 2026 à Ouagadougou, une exposition photo. A l’occasion, les acteurs ont tenu un master class sur la photographie artistique, lundi 1er juin 2026, à Ouagadougou.

Des professionnels de la photographie veulent aider le secteur à produire de belles œuvres. En partenariat avec les ateliers Maneere, une équipe de photographes, composée du Canadien Philippe Blondel, du Togolais Marcel Ahondo Kodjo et du Burkinabè Sibiri Jacques Ouédraogo, a organisé un master class sur la photographie artistique le lundi 1er juin 2026 dans la capitale burkinabè. Il s’est tenu à l’occasion d’une exposition qui se déroule du 29 mai au 5 juin au quartier Tanghin de Ouagadougou. Le photographe, Philippe Blondel, a justifié la tenue du master class par le manque d’outils didactiques en matière de photographie artistique.

Sibiri Jacques Ouédraogo a indiqué qu’au cours de ce master class, il s’agira de former les apprenants sur comment monter un « portfolio revew », réaliser une exposition photographique et postuler aux différents appels à projets.  Les formateurs vont dispenser des cours théoriques aux apprenants et les soumettre à des exercices pratiques. L’exposition va don servir de cadre d’apprentissage.

Le photographe, Marcel Kodjo, a loué l’initiative qui va permettre aux autodidactes de se former. Pour lui, de telles occasions sont des opportunités à saisir. Il a ajouté qu’elles contribuent aux partages d’expériences, créent un réseautage et ouvrent de nouvelles perspectives.

L’artiste photographe, Cynthia Diakité, plus connue sous le nom de « Fire woman » a assuré que ce master class a enrichi ses connaissances. « Savoir rédiger un portfolio, son CV, une lettre de motivation, sa biographie n’est pas chose aisée pour nous les techniciens », a-t-elle reconnu. Elle a aussi affirmé que ce cadre lui a permis d’élargir son cercle de réseautage et d’obtenir des promesses de collaboration pour un sujet artistique commun.

L’exposition photo a été réalisé par le duo Sibiri Jacques Ouédraogo et Phillipe Blondel. Ce dernier a expliqué que les travaux ont débuté en 2021. Selon lui, la trentaine de photographies exposées évoquent la crise environnementale qui touche l’Afrique. « C’est aussi un projet qui traite de la rencontre du Burkinabè Jacques et du Canadien que je suis, afin d’ouvrir des horizons plus grands », a-t-il souligné. Jacques Ouédraogo a souligné que les  photos illustrant les conséquences de la crise environnementale ont fait l’objet de sujets d’entretien dans des écoles de Ouagadougou.

                                                                              Rémi ZOERINGRE

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