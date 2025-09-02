Police de proximité: lancement du tout premier commissariat mobile

Le directeur général de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, a lancé officiellement le concept de commissariat mobile, mardi 2 septembre 2025, à Ouagadougou.

C’est dans le cadre de l’innovation sécuritaire, portée par le ministère de la Sécurité, que la Police nationale a mis en place le concept de commissariat mobile marquant ainsi une nouvelle étape dans le rapprochement des Forces de l’ordre avec les populations. La cérémonie de lancement des activités du commissariat mobile a été présidée par le

Directeur général (DG) de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, dans la matinée du mardi 2 septembre 2025, quartier Nagrin de Ouagadougou.

Selon le DG de la Police nationale, le projet de commissariat mobile s’inscrit dans la

dynamique d’adaptation constante de la doctrine sécuritaire face aux défis croissants liés à l’urbanisation et à la criminalité. Thierry Dofizouho Tuina, le commissariat mobile est véritablement un poste de police itinérant, capable de se déployer rapidement dans les zones dépourvues de commissariats fixes. Il a souligné qu’au-delà des missions de sécurité et de maintien de l’ordre, le commissariat mobile offre également plusieurs services administratifs dont la délivrance de Cartes nationales d’identité (CNIB), les légalisations d’actes et la sensibilisation aux questions de sécurité et d’incivisme.

Le directeur général de la Police nationale a confié qu’à long terme, les autorités entendent multiplier les commissariats mobiles sur l’ensemble du territoire national. « Notre objectif est d’acquérir d’autres camions à transformer afin de déployer ce concept non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans les autres villes du Burkina Faso », a-t-il dit.

Il a souligné que la sécurité des personnes et des biens constitue un droit inaliénable et une condition essentielle pour assurer un développement durable. Pour l’occasion, il a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), tombés dans la lutte contre le terrorisme. « Le commissariat mobile est un instrument qui permet de réduire les déserts sécuritaires, d’assurer le maillage dynamique du territoire à travers un déploiement tactique et intelligent.

Une initiative saluée

Il se présente sous la forme d’un camion spécialement aménagé », a-t-il expliqué. Pour lui, l’urbanisation galopante de la capitale et la recrudescence des braquages, vols et effractions nécessitent de nouvelles réponses adaptées aux réalités locales. « Nous nous devons de diagnostiquer et de revoir constamment nos dispositifs en les contextualisant afin de proposer une offre de service public adaptée à la demande sociale de

sécurité », a-t-il précisé.

A la faveur de l’événement, le représentant de la présidente de la délégation

spéciale de l’arrondissement 7 de Ouagadougou, Laurent Bado, a exprimé la reconnaissance de la population pour le choix porté sur leur arrondissement.

« Nous voulons vous dire merci d’avoir choisi notre arrondissement, la population était dans cette attente et c’est une très bonne œuvre que vous nous offrez », a-t-il confié.

La population, fortement mobilisée, a salué cette initiative, qui apporte une réponse concrète à un besoin réel de police de proximité.

C’est ainsi qu’un résident du secteur, Mahamadi Ouédraogo, a remercié la commune et l’ensemble des autorités pour avoir mis en place ce commissariat mobile.

« Cela va nous éviter de parcourir des kilomètres pour obtenir certains documents officiels », s’est-il réjoui. Naaba Nagrin a salué la présence de tous les chefs coutumiers et autorités. Il a également encouragé la Police nationale à poursuivre sur cette voie afin de renforcer la confiance et la collaboration entre forces de

l’ordre et citoyens.

Evariste YODA Roxane KOALA

(Stagiaire)